Au moins 86 Palestiniens tués dans la bande de Gaza après l'annonce d'un cessez-le-feu

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Soixante-treize de ces décès ont été signalés dans la ville de Gaza (nord), quatre dans le centre de l'enclave palestinienne et neuf dans le sud, a détaillé la Défense civile dans un communiqué en ajoutant que 23 enfants et 27 femmes figurent parmi eux et que plus de 258 autres personnes ont subi des blessures diverses.

Pour sa part, l'armée israélienne a dit que son aviation avait pris pour cible une cinquantaine de sites dans la bande de Gaza au cours des dernières heures.

Ces cibles ont inclus des membres du Hamas et du Djihad islamique, des bâtiments militaires, des sites de stockage d'armes, de tirs de roquettes, de production d'armes, ainsi que des postes d'observation, a-t-elle dit dans un communiqué.

L'armée a également accusé le Hamas de "violer systématiquement le droit international en exploitant brutalement les institutions et les populations civiles comme boucliers humains pour ses activités", ajoutant qu'elle continuerait à agir de manière décisive contre de telles organisations.

L'Égypte, le Qatar et les États-Unis, qui assurent la médiation entre Israël et le Hamas pour mettre fin au conflit à Gaza, ont annoncé dans un communiqué commun que les deux parties étaient parvenues à un accord pour un échange de prisonniers et d'otages, ainsi que pour un retour à un calme durable, en vue d'un cessez-le-feu permanent entre les deux parties.

L'accord devrait entrer en vigueur dimanche 19 janvier.

Depuis le 7 octobre 2023, le Hamas et Israël sont engagés dans un conflit féroce qui a tué plus de 46.000 Palestiniens dans l'enclave et causé des destructions sans précédent. Le conflit a commencé après que le Hamas a lancé une attaque surprise dans le sud d'Israël, tuant environ 1.200 Israéliens et prenant plus de 250 otages. Fin.

