Cyber Resilience Act : l'UE renforce la sécurité des objets connectés

C’est une sérieuse avancée en matière de protection des consommateurs en Europe : depuis le 11 septembre 2026, tous les fabricants d’objets connectés doivent assurer la sécurité numérique des produits qu’ils vendent sur le marché européen. Jusqu’à présent, la protection contre les cyberattaques de ce type d’objets était à la charge des consommateurs.

>> L'UE traque les failles anti-arnaques des plateformes

>> L'UE salue des mesures prises par Apple pour se conformer à sa législation

>> L’essor de l’IA transforme mais pose des défis de la croissance

Photo : EUROPA/CVN

Avoir une montre qui surveille votre rythme cardiaque, une enceinte audio qui vous donne aussi la météo, un frigo qui gère vos aliments : les objets connectés font partie du quotidien de beaucoup d’entre nous.

Mais ces objets peuvent représenter un danger pour notre sécurité. Les pirates informatiques n’attendent en effet qu’une chose : profiter d’une petite faille de sécurité du système dans laquelle s’immiscer pour tout connaître de notre vie privée. Une fois que c’est fait, ces pirates vont "pouvoir récupérer des données pour pouvoir les croiser, savoir à quelle heure vous rentrez chez vous, combien de temps vous allumez votre lampe de nuit", précise Nadir Ajnay, spécialiste jeux vidéo, nouvelles technologies et cybersécurité chez RTBF iXPé. "Et à ce moment-là, on peut savoir peut-être à quelle heure vous n’êtes pas là, à quelle heure vous êtes là. Et là, peut-être évaluer à quel moment vous cambrioler", ajoute encore l’expert.

Une plateforme pour effectuer des signalements

Pour éviter ces cyberattaques, l’Europe a décidé d’agir.

Depuis le 11 septembre 2026, le Cyber Resilience Act est d’application. Désormais, tous les fabricants, peu importe leur localisation, qui commercialisent des produits numériques dans l’Union Européenne doivent signaler les vulnérabilités aux consommateurs.

"Concrètement, il y a l’agence de cybersécurité européenne, l’ENISA, qui a développé une plateforme qui permet de faire des signalements", détaille Valéry Vander Geeten, responsable juridique et délégué à la protection des données au Centre pour la cybersécurité Belgique. "Donc, lorsqu’un fabricant découvre une vulnérabilité dans son produit, il doit obligatoirement la notifier à cette plateforme qui elle-même va informer les différentes autorités de contrôle. Les fabricants ont également l’obligation d’informer les utilisateurs de ces produits en donnant les informations sur la vulnérabilité, les manières de les corriger", ajoute encore le responsable.

En cas de non-respect de ce nouveau règlement, les amendes peuvent atteindre 15 millions d’euros ou jusqu’à 2,5% du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise.

RTBF/CVN