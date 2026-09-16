De la tombe anonyme à l’identité retrouvée : l’ADN au service des familles de martyrs

Le temps passe, éloignant peu à peu les souvenirs de la guerre. Cependant, grâce aux progrès scientifiques et technologiques ainsi qu'à la détermination de retrouver l'identité de ceux qui se sont sacrifiés pour la Patrie, le parcours de gratitude offre de nouvelles opportunités de ramener les Héros martyrs auprès de leur famille et de leur terre natale.

>> Ramener les martyrs à la Patrie : une mission dictée par le cœur

>> Identification des restes de martyrs : priorité à la science et à la mobilisation nationale

>> Le Vietnam accélère l’identification ADN des restes de soldats morts pour la Patrie

La Police populaire a pleinement mis à profit ses atouts majeurs en matière de données démographiques, d’infrastructures de transformation numérique et d’applications scientifiques et technologiques dans la recherche et l’identification des martyrs.

En application des directives du gouvernement et du ministère de la Police, le Département de la police chargée de la gestion administrative de l’ordre social (C06, ministère de la Police) joue un rôle moteur dans la révision et la standardisation des informations relatives aux martyrs et à leurs proches, le prélèvement d’échantillons biologiques pour les analyses ADN, la gestion de la Banque de données ADN des familles de martyrs, ainsi que la coordination avec les organismes d’expertise pour comparer les données et identifier les dépouilles.

Photo : Thu Hang/CVN

Depuis plus d’un an, les forces concernées déploient des efforts inlassables pour recueillir les échantillons ADN des proches de martyrs dont l’identité demeure inconnue. Lorsque les données génétiques d’une famille correspondent à celles d’une dépouille, une identité peut enfin être établie et une tombe anonyme retrouver un nom, apportant à des familles, parfois sur plusieurs générations, la réponse qu’elles attendaient depuis des décennies. C’est toute la portée de l’application des données démographiques et biologiques, ainsi que des technologies d’expertise ADN, dans ce travail de gratitude.

Le cas du martyr Nguyen Quoc Hoi, originaire de l'ancienne commune de Quang Phuc, district de Quang Trach, province de Quang Binh (actuel quartier de Bac Gianh, province de Quang Tri), en est un exemple frappant. Après 54 ans passés sur le champ de bataille, il a été identifié et a pu revenir auprès des siens. En mai 2025, la police locale s'est coordonnée avec le C06 pour prélever des échantillons ADN. Un mois plus tard, la comparaison a révélé une concordance avec une sépulture anonyme au Cimetière des martyrs de l'ancien district de Duc Co, province de Gia Lai. En juillet 2025, le ministère de la Police et le ministère de l'Intérieur ont finalisé le dossier d'homologation de son identité, ainsi que celle de 15 autres martyrs. Le 1er septembre 2026, la cérémonie d'hommage, de recueillement et d'inhumation a été solennellement organisée au Cimetière des martyrs de Quang Phuc.

Dans le cadre de la "Campagne des 500 jours et nuits'' pour accélérer la recherche, le regroupement et l’identification des dépouilles de martyrs, le ministère de la Police a lancé un plan d’action intensif de 30 jours et nuits dans 30 localités, mobilisant plus de 20 000 cadres et combattants pour recueillir des échantillons biologiques à l’échelle nationale. L’exploitation combinée de la Base de données nationale sur la population et de la Banque de données ADN a permis de constituer un socle unifié pour les vérifications et les croisements de données.

Le colonel Tran Hong Phu, directeur adjoint du C06, a souligné les difficultés liées notamment à la disparition de nombreux dossiers d’archives et à celle de proches directs susceptibles de fournir des échantillons de référence. Malgré ces obstacles, après 100 jours de campagne, les forces mobilisées avaient prélevé plus de 265 000 échantillons ADN, soit 106,3 % de l’objectif, analysé plus de 71 000 échantillons et mis à jour près de 67 000 résultats. À ce jour, 224 résultats d’analyses ADN de dépouilles ont été reçus, permettant de finaliser les dossiers d’identification de 33 cas.

Dans les mois à venir, le ministère de la Police poursuivra la collecte d’échantillons auprès des proches encore concernés, le perfectionnement de la base de données ADN et l’intensification des comparaisons génétiques, afin de répondre aux attentes légitimes des familles de martyrs à travers le pays.

VNA/CVN