Huê, l’innovation au cœur de l’histoire

L’ancienne Cité impériale de Huê se réinvente. Grâce à des technologies immersives et des programmes numériques interactifs, la ville transforme son patrimoine exceptionnel en un espace d’apprentissage ludique et captivant pour les jeunes générations.

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Photo : BVH/CVN

Ville patrimoniale emblématique du Vietnam, Huê possède un vaste ensemble de monuments historiques, culturels et architecturaux liés à l’ancienne dynastie des Nguyên (1802–1945). Face aux défis de la transmission culturelle auprès des jeunes générations, la ville développe depuis plusieurs années une approche éducative fondée sur l’expérience directe du patrimoine.

Dans cette démarche, les sites historiques ne sont plus seulement des lieux de conservation ou de visite touristique. Ils deviennent des espaces d’apprentissage ouverts, où les élèves découvrent l’histoire, l’architecture, les arts et les traditions par l’observation, l’interaction et l’émotion.

Cette approche, souvent décrite comme une “classe ouverte”, privilégie l’expérience concrète plutôt qu’un enseignement.

À Huê, cette orientation traduit une volonté claire : faire passer le patrimoine d’un état “statique” à une fonction vivante et éducative. Les monuments de l’ancienne capitale impériale deviennent ainsi des ressources pédagogiques accessibles aux établissements scolaires et aux jeunes publics.

Depuis 2019, le Service municipal de l’éducation et de la formation collabore avec le Centre de conservation des monuments de Huê dans le cadre d’une stratégie à long terme visant à rapprocher durablement les élèves de l’histoire locale grâce à des programmes éducatifs dédiés au patrimoine.

Entre 2022 et 2025, plus de 1.700 groupes, réunissant près de 190.000 élèves et enseignants, ont participé à ces activités éducatives organisées dans les sites de la ville. Les programmes couvrent différents niveaux scolaires, de la maternelle au lycée.

Des leçons bien vivantes

Aujourd’hui, le programme éducatif se décline en 25 thématiques adaptées à chaque tranche d’âge. Il met en lumière l’histoire de la dynastie des Nguyên, ses les personnages historiques, ainsi que les traditions culturelles, les arts de la cour et l’architecture impériale.

Parallèlement, les contenus consacrés au patrimoine local et aux grandes figures historiques représentent environ 30 à 40% du programme d’éducation locale dans les établissements scolaires de la province. Cette intégration permet aux élèves de mieux comprendre leur environnement culturel dès le plus jeune âge.

Dans les monuments de Huê, les leçons prennent une forme concrète et vivante. Les élèves peuvent étudier l’histoire de la dynastie des Nguyên directement dans la Cité impériale, découvrir les principes architecturaux au sein des mausolées royaux ou encore comprendre les rites de cour dans les espaces cérémoniels du palais Thai Hoa.

Photo : KPH/CVN

Axés sur l’interaction et l’immersion, les parcours pédagogiques proposent aux enfants des jeux de rôle et des expériences créatives. C’est le cas de l’animation “Je deviens un jeune archéologue”, où les élèves s’initient aux méthodes de fouille et d’observation des vestiges historiques. D’autres ateliers les invitent à se glisser dans la peau de musiciens de nha nhac, la musique de cour vietnamienne reconnue par l’UNESCO.

Les pratiques artistiques occupent également une place importante dans ces programmes. Les élèves peuvent s’initier à la calligraphie, réaliser des estampages inspirés des Neuf Urnes dynastiques ou colorier des motifs décoratifs issus de l’art impérial. À travers ces activités manuelles et culturelles, le patrimoine devient plus accessible et plus proche de leur quotidien.

Cette approche transforme le regard des élèves sur le récit historique. Loin d’être une matière abstraite ou déconnectée du présent, les leçons prennent vie sous leurs yeux. En explorant ces lieux chargés de mémoire, ils observent les objets, les architectures et les vestiges dans leur environnement d’origine. Le passé se transforme alors en une expérience sensible et concrète.

Une transmission culturelle durable

Parallèlement aux visites sur site, Huê mise sur le numérique pour ouvrir les portes de son histoire au plus grand nombre. Grâce à la modélisation en 3D et aux plateformes virtuelles, les écoliers des régions éloignées peuvent désormais explorer facilement les trésors de la cité impériale.

Pour capter l’attention des jeunes publics, les concepteurs de programmes réinventent les formats pédagogiques. Leurs projets incluent la production de podcasts, la gamification de l’histoire et des parcours interactifs à distance.

Cette modernisation technologique a un double objectif : dépoussiérer l’enseignement de la culture et renforcer l’attachement de la jeunesse à son héritage national.

La sauvegarde de cet héritage ne relève toutefois pas uniquement de l’école ou des institutions spécialisées. Les autorités locales encouragent une mobilisation élargie, associant les familles, les organisations sociales et l’ensemble de la communauté.

À Huê, cette éducation mémorielle s’impose désormais comme une démarche durable, au carrefour de l’histoire, de la culture et de la citoyenneté. En métamorphosant les monuments en outils pédagogiques vivants, la ville cherche à nourrir chez les jeunes un attachement plus profond à leur héritage culturel.

Au-delà d’un cours d’histoire, cette méthode donne aux nouvelles générations les clés pour s’approprier ces richesses et s’engager en faveur de leur pérennité. En pleine phase d’ouverture internationale, l’ancienne cité impériale réaffirme ainsi le rôle du passé comme un levier éducatif essentiel à la transmission de l’identité vietnamienne.

DAN THANH/CVN