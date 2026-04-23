Hommage au Président Hô Chi Minh en France

En marge de la 224 e session du Conseil exécutif de l’UNESCO à Paris, le 22 avril, une délégation vietnamienne conduite par le vice-ministre des Affaires étrangères, Ngô Lê Van, s'est rendue pour déposer une gerbe de fleurs en mémoire du Président Hô Chi Minh au parc Montreau à Montreuil, en banlieue parisienne.

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Photo : VNA/CVN

Dans une atmosphère empreinte de solennité et de chaleur, le vice-ministre Ngô Lê Van a exprimé sa vive émotion en visitant Montreuil, une ville intimement liée à l'histoire révolutionnaire du Président Hô Chi Minh, héros de la libération nationale et éminente personnalité culturelle mondiale. Ce moment est l’occasion de rendre hommage aux contributions exceptionnelles du leader vietnamien à l’œuvre de libération et de développement du pays.

Dans son allocution, Ngô Lê Van a souligné le développement continu et heureux des relations entre le Vietnam et la France dans de nombreux domaines, précisant que le partenariat stratégique bilatéral se renforce continuellement sur la base de la confiance politique et de valeurs partagées de paix et de progrès. Il a notamment qualifié la coopération décentralisée de point fort de cette relation, contribuant à approfondir les liens profonds entre les citoyens des deux nations.

Le diplomate a également rappelé que Montreuil n’était pas seulement un lieu de mémoire, mais un symbole vivant de l’amitié étroite franco-vietnamienne. La présence de la statue et de l'Espace Hô Chi Minh au sein du parc Montreau témoigne, selon lui, d’un respect mutuel pour l’histoire commune et favorise le rayonnement de la culture vietnamienne auprès du public international.

En exprimant sa gratitude envers les contributions du Président Hô Chi Minh, le vice-ministre a réaffirmé la détermination de poursuivre à bâtir une nation prospère et heureuse. Il a insisté sur la volonté de Hanoï d’approfondir son partenariat stratégique avec Paris pour une coopération toujours plus profonde, concrète et efficace.

Cette cérémonie s'inscrivait dans le cadre du 51e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale, du 115e anniversaire de la première arrivée de Hô Chi Minh sur le sol français et du 80e anniversaire de plusieurs jalons historiques de son parcours révolutionnaire.

VNA/CVN