Hoàng Xuân Phu : parcours scientifique d’exception entre le Vietnam et l’Europe

Le mathématicien Hoàng Xuân Phu vient d’être élu membre de la prestigieuse Academia Europaea. Cette 6 e consécration académique internationale salue la carrière d’un chercheur pleinement engagé dans le rayonnement scientifique de son pays et de sa discipline.

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Photo : CTV/CVN

Le site de l’Academia Europaea a publié début mai la notice consacrée à ce nouveau membre élu : le Professeur et Docteur ès sciences Hoàng Xuân Phu, chercheur à l’Institut de mathématiques relevant de l’Académie vietnamienne des sciences et des technologies. L’Academia Europaea est une académie paneuropéenne dédiée à l’excellence dans les sciences humaines, le droit, les sciences économiques, sociales et politiques, les mathématiques, la médecine ainsi que l’ensemble des sciences naturelles et technologiques. Elle a pour mission de promouvoir la recherche européenne, de conseiller les gouvernements et les organisations internationales sur les questions scientifiques, et de favoriser la recherche interdisciplinaire et internationale.

Selon les informations publiées sur le site de l’institution, l’Academia Europaea réunit des experts de tout premier plan dans des domaines allant des sciences physiques et technologiques aux sciences de la vie et de la médecine, en passant par les mathématiques, les lettres, les sciences humaines, les sciences sociales, l’économie et le droit. Le site mentionne également parmi ses membres de nombreux lauréats de distinctions majeures, dont des prix Nobel, des prix Abel, des médailles Fields et des prix Turing.

Deux performances remarquables

Avec cette nouvelle élection, Hoàng Xuân Phu devient membre de six académies de renom. Avant son entrée à l’Academia Europaea, il avait déjà été élu à l’Académie des sciences de Heidelberg en 2004, à l’Académie bavaroise des sciences en 2010, à la TWAS en 2013, à l’Académie allemande des sciences et de l’ingénierie acatech en 2019, puis à l’Académie européenne des sciences en 2025.

Depuis 1992, le Professeur Hoàng Xuân Phu est invité chaque année au Centre interdisciplinaire de calcul scientifique (Interdisciplinary Center for Scientific Computing - IWR) de l’Université de Heidelberg, en Allemagne. En 2008, il y a été nommé premier Professeur invité Romberg à la Heidelberg Graduate School of Mathematical and Computational Methods for the Sciences.

L’une des coopérations les plus marquantes entre l’IWR et l’Institut de mathématiques a été l’organisation de sept conférences internationales sur le calcul scientifique haute performance (High Performance Scientific Computing - HPSC), tenues à Hanoï en 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015 et 2018. Ces rendez-vous ont attiré de nombreux chercheurs venus du monde entier et contribué à faire de la capitale vietnamienne une référence de la communauté scientifique internationale.

Photo : NVCC/CVN

L’édition 2018 a notamment enregistré deux performances remarquables : sur 305 participants inscrits, dont 178 venus de l’étranger, 303 ont effectivement pris part à la conférence ; et les 210 communications prévues ont été présentées comme annoncé.

Ces succès reposent sur une coopération étroite entre Hoàng Xuân Phu et plusieurs scientifiques de premier plan, parmi lesquels Hans Georg Bock, Martin Grötschel, Helge Holden, Willi Jäger, Rolf Rannacher et Gisbert Frhr. zu Putlitz. Ils doivent également beaucoup au travail d’organisation mené par des équipes venues de Hanoï, de Thai Nguyên et de Hô Chi Minh-Ville, avec notamment Phan Tanh An, secrétaire du comité d’organisation, nommé Professeur en 2025.

Parallèlement à la série des conférences HPSC, Hoàng Xuân Phu et ses collaborateurs ont également organisé 24 ateliers consacrés à l’optimisation et au calcul scientifique, tenus chaque année depuis 2003, y compris durant la pandémie de COVID-19. Le 24e atelier s’est déroulé à Ba Vi du 23 au 25 avril 2026, avec 226 participants et 70 présentations.

S’agissant de l’apport du Professeur Hoàng Xuân Phu au Vietnam Journal of Mathematics, à l’Institut de mathématiques et plus largement à la communauté mathématique, le Professeur Lê Tuân Hoa souligne que les avancées remarquables de la revue au cours des quinze dernières années lui doivent beaucoup.

Membre de sept comités éditoriaux

Selon lui, Hoàng Xuân Phu a notamment joué un rôle décisif dans la signature, en 2012, d’un accord de coopération avec l’éditeur international Springer, dans la constitution d’un comité éditorial international réunissant plusieurs mathématiciens de tout premier plan, ainsi que dans la publication de nombreux numéros spéciaux destinés à attirer les meilleurs spécialistes.

Toujours selon Lê Tuân Hoa, cette réussite repose sur une combinaison rare : un engagement sans faille envers la revue, une grande compétence scientifique, une forte reconnaissance internationale et un investissement personnel constant sur plus de quinze ans. Au-delà de ses fonctions éditoriales, il est décrit comme l’une des figures majeures de l’Institut de mathématiques.

Le Professeur Hoàng Xuân Phu siège actuellement au sein des comités éditoriaux de sept revues scientifiques internationales. Pour le Vietnam Journal of Mathematics, publié par Springer Nature, il en a été rédacteur en chef de 2011 à 2022, avant d’en devenir rédacteur en chef honoraire à partir de 2023.

Sous son impulsion, en collaboration avec Lê Tuân Hoa et ses collègues, la revue a connu une progression notable. Son CiteScore est ainsi passé de 0,1 en 2013 à 2,3 en 2024, avec une hausse moyenne annuelle d’environ 33% sur la période 2013-2024. La revue est par ailleurs passée du bas du quartile Q4 au quartile Q2 dans les classements Web of Science, Scopus et SCImago.

Le Professeur Hoàng Xuân Phu a également accordé une attention constante au développement de relations étroites avec l’Union mathématique internationale (IMU). Il a notamment été représentant de l’Asie au sein de la Commission pour les pays en développement de l’IMU pour le mandat 2011-2014.

En 2014, il a été admis à l’IMU Circle, une instance créée par l’IMU pour reconnaître et honorer des mathématiciens ayant servi l’organisation et contribué de manière durable à son action.

Phuong Nga/CVN