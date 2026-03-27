Hô Chi Minh-Ville vise le top 50 des villes intelligentes mondiales d'ici 2030

Hô Chi Minh-Ville ambitionne de figurer parmi les 50 villes intelligentes les plus performantes au monde d'ici 2030, conformément à un projet de plan de développement urbain intelligent pour la période 2026-2030, avec une vision à l'horizon 2035.

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Photo : VNA/CVN

Le plan a été présenté lors d'un atelier organisé le 27 mars afin de recueillir l'avis d'experts. Cet atelier était organisé conjointement par le Service municipal des sciences et des technologies et le Service de la construction.

Selon le projet, la ville vise également à devenir l'un des trois centres opérationnels urbains intelligents de niveau national d'ici 2035, servant de plateforme pour la coordination des données, les technologies et l'innovation à l'échelle nationale.

Le plan souligne que le développement urbain intelligent ne se limite pas à l'adoption de technologies, mais s'attache avant tout à transformer la gouvernance grâce aux données et aux technologies numériques. Ce plan propose l'application de l'intelligence artificielle, des grands modèles de langage (GML), de l'analyse prédictive et de la technologie des jumeaux numériques pour faciliter la prise de décision, fournir des alertes précoces et optimiser les opérations.

Placer les citoyens et les entreprises au cœur du dispositif est un principe fondamental. L'infrastructure et les services numériques seront conçus pour être plus efficaces, transparents, personnalisés et sécurisés, tout en garantissant l'équité numérique.

Selon la feuille de route, la période 2026-2027 sera consacrée en priorité à la mise en place de plateformes fondamentales, au renforcement des institutions et au lancement de projets pilotes, notamment la création d'un conseil de coordination, de systèmes de données partagés et d'environnements de test technologiques. De 2028 à 2029, la ville prévoit d'étendre la mise en œuvre et l'intégration, tout en finalisant son centre d'opérations intelligentes (COI).

Le plan met également l'accent sur une gouvernance axée sur les données, avec une plateforme de données partagée unifiée servant de pilier à la gestion urbaine et à la prestation de services. Un système de jumeau numérique intégrant des données IoT en temps réel sera déployé pour soutenir une simulation et une gestion urbaines complètes.

Pour atteindre ces objectifs, la ville s'attachera à améliorer ses institutions, à clarifier les responsabilités, à mobiliser les ressources et à développer des ressources humaines spécialisées, tout en faisant progresser les infrastructures intelligentes, les systèmes socio-économiques et la gouvernance numérique.

Dinh Hông Ky, président de la société Secoin, a salué le projet de plan qui reconnaît la nouvelle Hô Chi Minh-Ville comme une région urbaine multicentrique et multifonctionnelle. Il a souligné que le principal défi ne réside pas dans l'ajout de nouvelles technologies, mais dans la refonte du modèle de gouvernance pour une mégapole.

Selon lui, le plan doit passer résolument d'une approche de « ville intelligente axée sur la technologie » à une approche de « ville intelligente axée sur les institutions ». Sans une réforme institutionnelle en première ligne, les investissements technologiques risquent d'être fragmentés.

Il a ajouté que si l'utilisation des données comme fondement est une orientation pertinente, le plan devrait aller plus loin en développant un « système d'exploitation urbain-régional », et non un simple référentiel de données partagé. Trois défis majeurs en matière de gouvernance, que la ville devrait prioriser pour apporter des avantages concrets aux résidents et aux entreprises, sont le transport et la logistique interrégionaux ; les inondations, l'environnement, les émissions et l'adaptation au changement climatique ; et des services publics et une mobilité de la main-d'œuvre non limités par les frontières administratives.

Les participants ont également souligné la nécessité d'aligner le développement des villes intelligentes sur une croissance verte et durable, en visant un modèle urbain financier, industriel et portuaire caractérisé par une gestion efficace des ressources et des émissions réduites.

VNA/CVN