Hô Chi Minh-Ville veut mieux attirer et retenir les talents

Une rémunération compétitive est essentielle pour attirer les talents, mais ne suffit pas à les retenir ni à valoriser pleinement leurs compétences. Il faut également un environnement de recherche moderne, des mécanismes de recrutement souples, une plus grande autonomie professionnelle et une évaluation fondée sur les résultats.

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Photo : VNA/CVN

Dans la Zone agricole de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville, les besoins en experts augmentent à mesure que la recherche s’étend à de nouveaux domaines comme les biotechnologies, la robotique, l’automatisation, l’intelligence artificielle, les technologies numériques et la transition verte.

Entre 2015 et 2023, la Zone a attiré sept experts et scientifiques vietnamiens et étrangers. L’objectif n’est pas seulement d’attirer des personnes hautement qualifiées, mais aussi de leur offrir les conditions nécessaires pour développer des produits scientifiques et technologiques répondant aux besoins concrets.

La Zone recherche actuellement neuf experts dans différents domaines, notamment l’agriculture de haute technologie, les biotechnologies, la transformation numérique, les bases de données et l’intelligence artificielle.

À l’échelle de la ville, les besoins évoluent également vers des compétences en matière de leadership, d’interdisciplinarité, d’application et de transfert de technologies. Selon le Service municipal des Sciences et des Technologies, les organismes de la ville prévoient d’attirer en 2026 un total de 43 personnes, dont 39 experts, trois talents aux compétences exceptionnelles et un architecte de projet.

Confier aux talents des projets d’envergure

Hô Chi Minh-Ville travaille à compléter son dispositif de politiques couvrant le recrutement, l’utilisation, la rémunération, l’évaluation, le développement et la fidélisation des ressources humaines hautement qualifiées. Il ne s’agit plus seulement de pourvoir des postes vacants, mais de trouver les bonnes personnes pour leur confier des missions d’envergure et leur offrir un environnement propice à la création de valeur sur le long terme.

Photo : VNA/CVN

La ville prévoit trois modalités : attraction, recrutement et sélection, afin d’élargir le vivier de talents extérieurs tout en valorisant les compétences déjà présentes dans ses organismes.

Les experts et talents dotés de compétences exceptionnelles recrutés pourraient bénéficier d’une aide initiale équivalant à 15 à 100 fois le salaire minimum de la région I, soit environ 80 à 530 millions de dôngs. Leur revenu mensuel pourrait atteindre 20 à 50 fois ce salaire minimum, soit environ 100 à 265 millions de dôngs, selon leurs qualifications, leurs compétences et leur réputation professionnelle.

Au-delà de la rémunération, la ville entend favoriser un environnement de travail professionnel et ouvert, tout en facilitant l’accès des experts aux données, laboratoires, financements et équipements nécessaires à leurs recherches.

Selon Trinh Xuân Thang, directeur du Centre de recherche et de développement du Parc de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville (SHTP Labs), les mécanismes destinés aux experts internationaux de premier plan devraient être plus souples, en leur permettant notamment de conserver leurs fonctions à l’étranger, de travailler à distance et d’être évalués sur leurs résultats plutôt que principalement sur leur temps de présence.

VNA/CVN