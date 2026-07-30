Hô Chi Minh-Ville témoigne de sa reconnaissance à travers de nombreuses activités

À l'occasion du 79 e anniversaire de la Journée des invalides de guerre et des martyrs, le 27 juillet, Hô Chi Minh-Ville a mis en œuvre une série d'activités concrètes pour exprimer toute sa reconnaissance. Ces activités s'inscrivent dans la continuité du principe "boire l'eau sans oublier sa source", témoignant de la responsabilité de la ville envers ceux qui ont servi et se sont sacrifiés pour la Patrie.

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Photo: Hoàng Tuyêt/Tintuc/CVN

De nombreuses actions concrètes pour des personnes méritantes

Selon le Comité permanent du Front de la Patrie du Vietnam de Hô Chi Minh-Ville, la série d'activités "Témoignage de reconnaissance" vise à honorer et à célébrer la contribution des martyrs héroïques, des invalides de guerre, des soldats malades, de ceux qui ont rendu des services méritoires et de leurs familles ; contribuant ainsi à l'éducation traditionnelle, à l'éveil du patriotisme et de la fierté nationale, et à la responsabilisation de la génération actuelle dans la construction et la protection de la Patrie.

L'une des principales activités a été le programme de soins de santé publique dans les zones des bases révolutionnaires, organisé par le Comité du Front de la Patrie du Vietnam de Hô Chi Minh-Ville en coordination avec l'Hôpital militaire 7A. Le personnel médical a dispensé gratuitement des examens médicaux, des consultations et des médicaments aux habitants de dix communes : Tân Vinh Lôc, Minh Thành, Thành An, Long Hoa, Bàu Lam, Hô Tràm, Phuoc Hai, Binh Châu, Xuyên Môc et Hoa Hoi. Ce programme a contribué à l'amélioration des soins de santé publique tout en témoignant de la gratitude envers ces localités riches en traditions révolutionnaires.

Parallèlement à ce programme de soins de santé, une cérémonie commémorative en hommage aux héros tombés au combat s'est tenue à l'Académie bouddhiste du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville. Les participants ont respectueusement offert de l'encens et rendu hommage à ceux qui se sont sacrifiés pour l'indépendance et la liberté de la Patrie ; ils ont également exprimé leur gratitude envers les familles de ceux qui ont rendu des services méritoires au pays.

Dans la zone spéciale de Côn Dao, la délégation de Hô Chi Minh-Ville, conduite par Nguyên Phuoc Lôc, secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti de la ville et président du Comité du Front de la Patrie du Vietnam de Hô Chi Minh-Ville, a participé à de nombreuses activités significatives. La délégation a fait don de salles de classe numérisées au lycée Lê Hông Phong ; a rendu visite à la famille de Nguyên Dinh Ba, bénéficiaire de la politique d'aide sociale, ainsi qu'aux officiers et soldats du poste de garde-frontière de Côn Dao, aux stations radar 590 et 32, et au commandement militaire de la zone spéciale de Côn Dao.

Photo: VNA/CVN

Les participants se sont joints aux officiers et aux soldats pour planter et entretenir des arbres, dans le cadre du projet "Jardin de la grande unité". Ce projet contribue à l'amélioration du paysage et de l'environnement, à la création d'espaces verts supplémentaires au sein de l'unité et témoigne de l'affection, du sens des responsabilités et de la solidarité du Comité du Parti, du gouvernement, du Comité du Front de la Patrie du Vietnam et de l'ensemble de la population de la ville envers les forces déployées en première ligne.

Ils se sont également rendus aux cimetières de Hang Keo et de Hang Duong et ont participé à une veillée aux chandelles. Devant les âmes des héros martyrs et patriotes tombés à Côn Dao, les membres de la délégation ont respectueusement offert de l'encens, observé une minute de silence et exprimé leur gratitude envers ceux qui ont consacré leur jeunesse et leur sang à la Patrie.

La délégation a également assisté à la cérémonie commémorative en l'honneur des héros martyrs, des soldats révolutionnaires et des patriotes au Mémorial de Côn Dao. Les autorités municipales ont par ailleurs remis des cadeaux à 26 unités des forces armées, pour un montant total de 437 millions de dôngs, et ont rendu visite à d'anciens prisonniers politiques, aux familles des martyrs et à tous ceux qui ont contribué à la révolution, auxquels elles ont également offert des présents.

Selon le Comité du Front de la Patrie du Vietnam de Hô Chi Minh-Ville, outre ces activités, la ville a organisé des visites, des offrandes de fleurs et d'encens au cimetière des martyrs de Binh Duong, ainsi qu'une réunion de remerciement et la distribution de cadeaux aux familles bénéficiaires de politiques publiques. De nombreux dons concrets ont été offerts, notamment des bourses d'études, des comptes d'épargne, une assurance maladie, des motos, des fauteuils roulants et des moyens de subsistance. La ville a également salué les collectifs et les individus ayant contribué à la campagne de 500 jours menée au parc Lê Thi Riêng pour rechercher, rassembler et identifier les restes des soldats tombés au combat. Le coût total estimé de ces activités dépasse 30 milliards de dôngs.

Photo: Hoàng Tuyêt/Tintuc/CVN

Nguyên Phuoc Lôc a déclaré que ces actions témoignent non seulement d'une profonde gratitude envers ceux qui se sont dévoués et ont fait des sacrifices pour l'indépendance et la liberté de la nation, mais contribuent également à transmettre aux jeunes générations les traditions révolutionnaires. Ces projets et actions spécifiques renforcent par ailleurs la solidarité entre l'armée et le peuple, et stimulent la confiance et la motivation des officiers et des soldats à défendre avec fermeté la paix et la souveraineté de la mer et des îles sacrées de la Patrie.

Visites émouvantes aux mères héroïques vietnamiennes et à d’autres

Outre les activités commémoratives et les projets d'aide sociale, le Comité du Front de la Patrie du Vietnam de Hô Chi Minh-Ville a organisé de nombreuses délégations pour rendre visite aux mères héroïques vietnamiennes, aux anciens combattants grièvement blessés, aux familles des martyrs et à celles de ceux qui ont servi la nation, et leur remettre des présents. Ces visites témoignent de la sollicitude, de la gratitude et du sens des responsabilités du Comité du Parti, des autorités locales, du Front de la Patrie et des habitants de la ville envers ceux qui se sont dévoués et ont fait des sacrifices pour l'indépendance et la liberté du pays.

Ainsi, la délégation n° 2, conduite par Truong Thi Bich Hanh, membre du Comité permanent du Comité du Parti de la ville et vice-présidente permanente du Comité du Front de la Patrie du Vietnam de Hô Chi Minh-Ville, a rendu visite aux mères héroïques vietnamiennes Nguyên Thi Lai, Vo Thi Tuoi et Trân Thi Hông ; à Nguyên Thi Hông Hanh, épouse du martyr Phan Thanh Chung ; et aux anciens combattants grièvement blessés Dang Ngoc Son et Hoàng Huu Huyên. Dans chaque famille, la délégation s'est enquise de leur santé et de leurs conditions de vie et leur a offert des présents en signe de gratitude. Elle a également souhaité à toutes les mères héroïques vietnamiennes, aux invalides de guerre et aux proches des martyrs une bonne santé et beaucoup de bonheur avec leurs enfants et petits-enfants.

Photo: Hoàng Tuyêt/Tintuc/CVN

Truong Thi Bich Hanh a déclaré que cette action de rendre visite et de témoigner sa reconnaissance envers ceux qui ont rendu des services méritoires ne se limite pas à la Journée des invalides de guerre et des martyrs, mais est devenue une pratique régulière, spécifique et appropriée pour chaque famille. Bien que ces cadeaux soient de valeur modeste, ils expriment tous les sentiments et la gratitude du Comité du Parti, des autorités locales, du Comité du Front de la Patrie du Vietnam et des habitants de la ville envers les sacrifices et les contributions des générations précédentes ; ils contribuent ainsi à diffuser les principes moraux de "boire l'eau sans oublier sa source".

La délégation n° 3, conduite par Bùi Thanh Nhân, membre du Comité permanent du Comité du Parti de la ville, vice-président du Comité du Front de la Patrie du Vietnam de Hô Chi Minh-Ville et président du Syndicat des travailleurs de la ville, a rendu visite aux mères héroïques vietnamiennes Bùi Thi Da, Nguyên Thi Dinh, Ung Thi Nung, Dang Thi Ut, Truong Thi Nhanh, Pham Thi Vân, Nguyên Thi Muôn et Doàn Thi Cheo, ainsi qu'aux invalides de guerre Huynh Van Ngoc et Nguyên Van Câu.

Dans chaque foyer, Bùi Thanh Nhân s'est enquis chaleureusement de la santé et des conditions de vie des familles, exprimant sa profonde gratitude pour les sacrifices et les contributions des mères héroïques vietnamiennes, des invalides de guerre et des familles de ceux qui ont rendu des services méritoires. Il a déclaré qu'une attention sincère et opportune serait une source de réconfort spirituel pour les mères et les invalides de guerre, leur permettant de vivre heureux et en bonne santé, de demeurer un pilier pour leurs enfants et petits-enfants et un exemple inspirant pour la jeune génération. Il a également demandé aux autorités locales de prendre soin de ceux qui ont rendu des services méritoires par des mesures concrètes et durables.

Photo: Hoàng Tuyêt/Tintuc/CVN

Dans le cadre de ces activités, les délégations de la ville ont rendu visite à 64 mères héroïques vietnamiennes dans différents quartiers, communes et zones spéciales. Elles ont également présenté leurs respects et offert de l'encens à la mémoire de trois mères héroïques vietnamiennes décédées. La ville a également organisé des visites auprès de 31 familles de martyrs du Comité de mobilisation intellectuelle – Comité régional du Parti de Saigon - Gia Dinh, résidant actuellement à Hô Chi Minh-Ville et dans d'autres localités.

Chaque visite et chaque cadeau ont non seulement apporté un soutien matériel, mais ont aussi été une source d'encouragement, affirmant que la ville chérit et se souvient toujours des contributions des générations précédentes. Les activités de ces délégations approfondissent encore le mouvement "s'acquitter de sa dette de reconnaissance", favorisant une tradition de solidarité et de compassion, et rappelant à la génération actuelle sa responsabilité de prendre soin de ceux qui ont rendu des services méritoires et de préserver les acquis obtenus grâce aux sacrifices des générations précédentes.

Tân Dat/CVN