Hô Chi Minh-Ville honore les héros et martyrs de Côn Dao

Le 26 juillet, au Temple mémoriel de Côn Dao, le Comité du Parti, le Conseil populaire, le Comité populaire et le Front de la Patrie du Vietnam de Hô Chi Minh-Ville ont organisé une cérémonie commémorative en hommage aux héros, martyrs, combattants révolutionnaires et patriotes ayant sacrifié leur vie à Côn Dao, à l'occasion du 79ᵉ anniversaire de la Journée des invalides de guerre et morts pour la Patrie (27 juillet 1947 - 27 juillet 2026).

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Autrefois surnommé "l’enfer sur terre " sous la domination coloniale et impérialiste, Côn Dao fut un lieu de détention de dizaines de milliers de patriotes et de révolutionnaires venus de toutes les régions du Vietnam. Malgré les chaînes, les tortures les plus cruelles et les conditions carcérales inhumaines, ils restèrent fidèles à leurs idéaux révolutionnaires, transformant la prison en une véritable école de résistance et combattant jusqu'à leur dernier souffle pour l'indépendance et la liberté de la Patrie.

Photo: CTV/CVN

Lors de son discours, Nguyên Phuoc Lôc, secrétaire adjoint du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville et président du Front de la Patrie du Vietnam de la ville, a souligné que ces sacrifices immenses constituent un héritage sacré et une composante essentielle de la grandeur du Vietnam. Selon lui, le sang versé par ces héros s'est mêlé aux vagues de la mer et a imprégné chaque pierre de l'île, donnant au Temple mémoriel de Côn Dao et au cimetière historique de Hang Duong leur profonde valeur spirituelle.

Il a affirmé que les héros révolutionnaires et les patriotes tombés pour la nation sont devenus immortels, incarnant les symboles sacrés de la Patrie, de la volonté et de l'esprit du peuple vietnamien. Leur sacrifice a forgé la force exceptionnelle de toute la nation, et leurs contributions continuent d'habiter silencieusement mais profondément chacun des succès du Vietnam d'aujourd'hui.

À cette occasion, Nguyên Phuoc Lôc a appelé l'ensemble du système politique à concentrer ses efforts sur plusieurs priorités : promouvoir avec la plus grande efficacité les politiques de soutien aux personnes ayant rendu des services à la révolution, renforcer l'éducation patriotique et les idéaux révolutionnaires auprès des jeunes générations, et poursuivre la transmission des traditions nationales.

Il a également insisté sur la nécessité de mobiliser les organisations du Parti, les autorités locales et l'ensemble de la société afin de garantir une prise en charge complète, régulière et durable des personnes méritantes. La coordination entre les autorités et les organismes concernés devra être renforcée afin d'assurer une mise en œuvre continue et concrète des politiques sociales, conformément au principe de "ne laisser personne de côté".

Nguyên Phuoc Lôc a par ailleurs proposé de poursuivre le développement de la zone spéciale de Côn Dao, désormais intégrée à Hô Chi Minh-Ville, en faisant de l'archipel un pôle de croissance verte et une destination de mémoire. Le développement économique et social devra s'accompagner de la préservation des valeurs historiques de la révolution et de la nation, ainsi que de la protection de la biodiversité marine et forestière, tout en garantissant les exigences de défense et de sécurité nationales.

Auparavant, une délégation du Comité du Parti, du Conseil populaire, du Comité populaire et du Front de la Patrie du Vietnam de Hô Chi Minh-Ville, conduite par le secrétaire du Comité municipal du Parti, Trân Luu Quang, s'était rendue à Côn Dao pour aller à la rencontre des anciens prisonniers politiques, des familles de martyrs et des personnes ayant rendu des services à la révolution, auxquelles elle a remis des présents en signe de reconnaissance.

Minh Thu/CVN