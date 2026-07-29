Politique

Des portraits restaurés pour raviver la mémoire des martyrs

Le 25 juillet, le Commandement militaire de Hô Chi Minh-Ville, en coordination avec le Comité populaire du quartier de Tam Thang et l'équipe Team Lee, spécialisée dans la restauration numérique de portraits de martyrs, a organisé une cérémonie de rencontre et d'hommage aux familles des martyrs pour la Patrie. À cette occasion, dix-neuf portraits restaurés ont été remis aux proches des martyrs.

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Bien plus que de simples restaurations photographiques, ces portraits symbolisent le retour d'une mémoire longtemps estompée. Pour de nombreuses familles, ils représentent de véritables retrouvailles, plus d'un demi-siècle après la disparition de leurs proches, faisant renaître des visages que le temps et la guerre avaient progressivement effacés.

Selon les autorités locales, la plupart des photographies originales étaient gravement détériorées : couleurs effacées, papier déchiré ou visages à peine discernables. À partir de ces rares fragments, les membres de Team Lee ont minutieusement reconstitué chaque détail afin de restituer le plus fidèlement possible les traits des martyrs.

Chaque portrait est le fruit d'un travail de patience, de rigueur et de profonde reconnaissance envers ceux qui ont sacrifié leur jeunesse pour l'indépendance et la liberté du pays. Grâce aux technologies de restauration numérique, des regards, des sourires et des expressions que les familles pensaient perdus à jamais réapparaissent aujourd'hui avec une étonnante précision, suscitant une vive émotion.

Des retrouvailles empreintes de larmes

L'un des moments les plus bouleversants de la cérémonie fut celui vécu par Hoàng Thi Cưu, âgée de 96 ans, épouse du martyr Ngô Van Gát.

Le regard fixé sur le portrait restauré de son mari, disparu il y a près de soixante ans, elle caressa doucement son visage du bout des doigts. Lorsque la photographie fut déposée sur l'autel familial, elle joignit les mains et murmura, la voix étranglée par l'émotion : "Rentre à la maison…". Ces quelques mots résumaient plus d'un demi-siècle d'attente, de fidélité et de nostalgie.

D'autres familles ont elles aussi laissé couler leurs larmes en redécouvrant, parfois pour la première fois depuis des décennies, le visage de leur père, de leur frère ou de leur époux.

Tenant entre ses mains le portrait restauré de son frère, le martyr Nguyên Quang Mâu, M. Nguyên Anh Cách a confié que l'ancienne photographie était devenue illisible depuis longtemps. À ses yeux, ce nouveau portrait donnait l'impression que son frère revenait enfin auprès de sa famille après plus d'un demi-siècle d'absence.

Pour M. Nguyên Van Tuyên, fils du martyr Nguyên Trung Thành, ce portrait correspond exactement à l'image que la famille s'était toujours faite de son père dans sa jeunesse. Plus de cinquante ans après la guerre, la famille n'a toujours pas retrouvé sa sépulture. Cette photographie restaurée est désormais devenue un précieux souvenir, permettant de perpétuer son culte et d'apaiser quelque peu une attente qui dure depuis plusieurs décennies.

La technologie au service du devoir de mémoire

Selon Pham Van Tuân, représentant de Team Lee, le programme mené conjointement avec le Commandement militaire de Hô Chi Minh-Ville et la Police municipale vise à restaurer et remettre plus de 1.000 portraits aux familles des martyrs.

À ce jour, après avoir recueilli les informations provenant des 168 communes et quartiers de la ville, représentant plus de 10.000 photographies de martyrs, l'équipe a restauré près de 200 portraits. Parmi eux, près d'une centaine ont déjà été remis au Commandement militaire de Hô Chi Minh-Ville avant d'être confiés directement aux familles concernées.

Au-delà de la restauration de visages effacés par le temps, ces portraits contribuent à réparer, autant que possible, les blessures invisibles laissées par la guerre. Ils constituent un pont entre le passé et le présent, offrant aux mères, aux épouses, aux enfants et aux petits-enfants la possibilité de retrouver le regard de ceux qui ont consacré leur vie à la Patrie et de transmettre, aux générations futures, le souvenir de leur sacrifice.

Texte et photos : Quang Châu/VNA/CVN