Hô Chi Minh-Ville numérise la numérotation des maisons grâce à la cartographie SIG

La plateforme s’appuie sur un système pilote mis en place dans l’ancienne ville de Thu Duc en 2024. Les données normalisées comprennent les noms des propriétaires, les numéros de maison, les noms de rue, les quartiers, les cartes numériques, les numéros de parcelles et les coordonnées géographiques.

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Photo : CTV/CVN

Hô Chi Minh-Ville déploie une application de Système d’information géographique (SIG) pour gérer la numérotation des maisons et la signalétique à l’échelle de la ville.

Chaque adresse est désormais directement liée à une parcelle et à un bâtiment spécifiques sur une carte numérique, ce qui contribue à éliminer les erreurs, les doublons et les chevauchements lors de l’attribution de nouvelles adresses.

Le Comité populaire municipal a chargé le Centre de numérisation des données (DXCenter) de la ville de piloter le développement de cette plateforme SIG.

Un SIG est un outil informatique servant à collecter, gérer, stocker, analyser et afficher des données spatiales. En intégrant plusieurs couches de données sur une seule carte numérique, il facilite la gestion urbaine, la planification et la prise de décision. Le système permet des mises à jour rapides, synchronise les données entre les différents services et identifie les numéros de maison et les noms de rue redondants.

La plateforme s’appuie sur un système pilote mis en place dans l’ancienne ville de Thu Duc en 2024. Les données normalisées comprennent les noms des propriétaires, les numéros de maison, les noms de rue, les quartiers, les cartes numériques, les numéros de parcelles et les coordonnées géographiques.

Nguyên Trân Phu Thinh, directeur adjoint du DXCenter, a déclaré : "Grâce à cette plateforme, les citoyens peuvent consulter les informations relatives aux adresses et signaler toute anomalie aux comités populaires locaux, ou soumettre leurs commentaires directement via l’application. Ces signalements sont reçus et traités afin de garantir l’exactitude des données".

Au premier trimestre de cette année, la ville prévoit d’évaluer le modèle SIG dans le quartier de An Khánh avant d’étendre le programme pilote à d’autres zones résidentielles établies, aux nouveaux développements urbains et aux zones peu peuplées.

Cette technologie ne nécessitera aucune modification des numéros de maison existants. Elle gère les adresses sur la carte SIG, permet l’attribution en ligne de nouveaux numéros, conserve l’historique des modifications et permet d’effectuer des recherches par parcelle.

Le Dr Nguyên Huu Nguyên, de l’Association de planification et de développement urbain de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré : "Une fois finalisé, le logiciel permettra une gestion urbaine plus rapide et plus précise, ainsi qu’un développement intelligent de la ville. Cependant, sa mise en œuvre nécessitera un financement dédié et une feuille de route claire".

L’un des principaux atouts de cette approche basée sur les SIG est une participation citoyenne accrue. Une fois opérationnelle, l’application "Citoyen numérique de Hô Chi Minh-Ville" intégrera les données relatives aux numéros de maison. Les habitants pourront ainsi consulter des informations telles que la superficie, le numéro de parcelle, la localisation et les coordonnées d’une propriété, et signaler toute incohérence.

"Bien qu’il puisse s’agir de simples données d’adresse, elles sont en réalité liées à des systèmes de gestion essentiels, notamment les bases de données démographiques, foncières, de construction, d’urbanisme, et même de santé et d’éducation. Cela favorise la croissance du commerce électronique, réduit les coûts et contribue à identifier les itinéraires logistiques optimaux", a expliqué Vo Thi Trung Trinh, directrice du DXCenter.

À l’issue de la phase pilote, le DXCenter conseillera le Comité populaire municipal sur le développement d’une plateforme unifiée pour la numérotation.

VNA/CVN