Agent orange/dioxine : la solidarité internationale s’intensifie pour les victimes et vétérans

Dans le cadre de la 19 e conférence du Comité international du Village de l’Amitié du Vietnam, les représentants du comité international et des comités nationaux ont procédé, le 31 mars à Hanoï, à la signature d’un protocole d’accord.

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Le document définit les axes de coopération pour la période 2026-2027, visant à optimiser la prise en charge, les soins et le soutien aux victimes de l’agent orange/dioxine.

Photo: VNA/CVN

La cérémonie de signature s’est déroulée en présence de Mme Rosemarie Mizo, présidente du Comité international et du Comité national allemand du Village de l’Amitié, du général de corps d’armée Pham Hông Huong, vice-président de l’Association des anciens combattants du Vietnam, ainsi que des représentants des comités nationaux de France, des États-Unis et du Japon.

Aux termes de cet accord, les parties s’engagent à maintenir et à améliorer la qualité des soins et des traitements pour environ 60 anciens combattants et ex-jeunes volontaires chaque mois, ainsi que pour 110 à 120 enfants souffrant des séquelles de l’agent orange/dioxine résidant au village.

Sur le plan médical, l’accord souligne le renforcement de la coordination avec les établissements médicaux professionnels et une méthode de traitement intégrée combinant la médecine moderne et traditionnelle, tout en renforçant la réadaptation fonctionnelle et la physiothérapie. La priorité est également accordée à la prévention et la lutte contre les épidémies, aux soins de la santé communautaire et à la formation continue pour le personnel médical.

Parallèlement, l’éducation et l’enseignement professionnel demeure une tâche centrale, avec le maintien de classes spécialisées et d’ateliers de formation en couture, broderie, informatique et artisanat, complétés par un soutien psychologique et des programmes d’orientation professionnelle tels que le projet "George Mizo Scholars".

Le financement de ces objectifs pour 2026-2027 est approuvé, avec plus de 20,3 milliards de dôngs (environ 770.500 dollars) prévus pour 2026 et près de 23,2 milliards pour 2027. Les fonds proviendront du budget de l’État, du ministère de la Défense, d’organisations et de particuliers nationaux, ainsi que du Comité international et de ses pays membres.

En outre, l’accord prévoit la mise en œuvre de plusieurs projets spécifiques, notamment le soutien à l’intégration communautaire des enfants, la modernisation des infrastructures, la formation du personnel, l’accueil de volontaires internationaux et la coopération avec des organisations telles qu’Outreach Vietnam dans les domaines de l’éducation et de la santé.

Lors de la cérémonie, les délégués ont souligné que la poursuite et l’élargissement de la coopération internationale contribuent non seulement à améliorer la qualité opérationnelle du Village de l’Amitié, mais aussi à transmettre un message humanitaire de paix, de réconciliation et de responsabilité partagée dans le traitement des conséquences de la guerre. Ce protocole d’accord constitue ainsi une base essentielle pour coordonner efficacement la mise en œuvre des programmes et projets à venir, afin d’améliorer la prise en charge des anciens combattants, des ex-jeunes volontaires et des enfants victimes de l’agent orange/dioxine, et de bâtir un Village de l’Amitié du Vietnam plus durable.

VNA/CVN