Hô Chi Minh-Ville modernise ses infrastructures environnementales

Face à la pression croissante de la pollution liée à l’urbanisation rapide et au changement climatique, Hô Chi Minh-Ville intensifie ses investissements dans les infrastructures environnementales et améliore le contrôle des sources polluantes, avec l’ambition progressive de bâtir une métropole plus verte et durable.

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Photo : VNA/CVN

Hô Chi Minh-Ville intensifie ses investissements dans les systèmes de collecte et de traitement des eaux usées ainsi que dans la gestion des déchets solides. L’objectif est de répondre à la pression environnementale croissante tout en soutenant le développement de l’économie verte et de l’économie circulaire.

Le Comité populaire municipal a récemment dévoilé une liste de sept projets environnementaux prioritaires pour la période 2026-2030. Ces projets concernent principalement la construction de réseaux de collecte et de stations de traitement des eaux usées domestiques, ainsi que le développement d’infrastructures environnementales dans les zones urbaines, industrielles et résidentielles en forte expansion.

Parmi les projets majeurs figure le système de collecte des eaux usées du quartier de Binh Co, destiné à traiter les eaux usées domestiques des habitants et de la zone urbaine de Binh My, en lien avec la zone industrielle BTU 1. Le projet s’étend sur près de 8,8 km le long de la route DT747A et s’inscrit dans l’extension du projet d’amélioration de l’environnement aquatique de Binh Duong.

La ville prévoit également la construction du système de collecte et de la station de traitement des eaux usées de Tham Luong - Bên Cat (phase 2), dans le quartier d’An Phu Dông, avec une capacité estimée à 230.000 m³ par jour d’ici 2040.

D’autres projets d’envergure sont également prévus, notamment la station de traitement des eaux usées du Nord-Ouest dans la commune de Tân An Hôi, avec une capacité attendue de 380.000 m³ par jour à l’horizon 2060, ainsi que la station de traitement des eaux usées du Sud de Saigon, destinée à desservir le district de Nhà Bè et l’ancien 7e arrondissement, avec une capacité initiale de 132.000 m³ par jour.

Parallèlement, la ville déploie le projet d’usine d’eau de Xuyên Môc (phase 1), dans la commune de Hô Tràm, avec une capacité de 10.000 m³ par jour afin de répondre à la forte croissance touristique et résidentielle de cette zone.

Selon le Comité populaire municipal, ces projets visent à concrétiser les objectifs de développement durable définis dans la Résolution N°31-NQ/TW du Bureau politique concernant le développement de Hô Chi Minh-Ville à l’horizon 2030, avec une vision jusqu’en 2045.

La ville accorde notamment la priorité aux investisseurs proposant des technologies avancées, des solutions innovantes ainsi que des modèles de gestion environnementale fondés sur l’économie numérique et l’économie de partage.

Une forte pression sur les infrastructures urbaines

Le Service municipal de l’agriculture et de l’environnement indique que la ville compte actuellement 63 zones industrielles, zones franches d’exportation et parcs de haute technologie, ainsi que 14 grappes industrielles et quatre villages artisanaux en activité.

Chaque jour, la métropole génère plus de 1,6 million de m³ d’eaux usées et plus de 14.000 tonnes de déchets solides urbains, exerçant une pression considérable sur les infrastructures environnementales.

Selon les autorités, l’urbanisation rapide, la croissance démographique mécanique et les effets du changement climatique accentuent les difficultés, notamment dans les zones densément peuplées et les bassins des canaux urbains.

Contrôler plus strictement les sources de pollution

En parallèle des investissements dans les infrastructures, Hô Chi Minh-Ville déploie de nombreuses mesures visant à mieux contrôler la pollution, améliorer la qualité de l’air et des eaux de surface, développer les espaces verts et promouvoir des technologies modernes de traitement des déchets.

La ville prépare actuellement un Programme de protection de l’environnement pour la période 2026-2030, centré sur le contrôle strict des émissions polluantes et le remplacement progressif de l’enfouissement traditionnel des déchets par des technologies plus modernes.

Photo : VNA/CVN

Conformément au Plan d’action pour le contrôle de la pollution atmosphérique et la gestion de la qualité de l’air pour la période 2026-2030, avec une vision à l’horizon 2045, 100% des principales sources d’émissions atmosphériques devront être surveillées et progressivement réduites.

La municipalité ambitionne également de porter à 95% le taux de citoyens ayant accès aux informations sur la qualité de l’air via des plateformes numériques.

Vers une économie circulaire des déchets

Hô Chi Minh-Ville cherche également à moderniser son modèle de gestion des déchets solides. Récemment, un premier centre expérimental de récupération et de tri des matériaux recyclables (MRF) a été mis en service dans le quartier de Tân My.

Ce modèle permet de suivre numériquement l’ensemble du processus de tri, de collecte et de recyclage des déchets, avec l’objectif de développer une chaîne de gestion conforme aux principes de l’économie circulaire.

Dans le domaine de la collecte et du transfert des déchets, la ville dispose actuellement d’environ 750 points de collecte et de 43 stations de transfert des déchets ménagers. Toutefois, de nombreuses infrastructures anciennes, situées au cœur de zones résidentielles, ne répondent plus aux exigences environnementales actuelles.

Les autorités municipales procèdent ainsi à une révision globale du réseau afin de développer des stations de transfert modernes et fermées, capables de limiter les nuisances olfactives, les lixiviats et d’améliorer l’efficacité du traitement des déchets.

En tant que locomotive économique du Vietnam, Hô Chi Minh-Ville considère que la modernisation simultanée des infrastructures environnementales et le contrôle rigoureux des sources de pollution constituent des leviers essentiels pour améliorer la qualité de vie, renforcer l’attractivité urbaine et assurer un développement durable à long terme.

Truong Giang/CVN