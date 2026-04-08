Hô Chi Minh-Ville oriente les flux touristiques

Le tourisme à Hô Chi Minh-Ville est non seulement en pleine expansion, mais il s’oriente également vers une amélioration de l’expérience des visiteurs, un renforcement des liaisons et une amplification de ses retombées économiques.

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Photo : VNA/CVN

Les ventes de circuits, de services et de produits touristiques lors du 22e Festival du tourisme de Hô Chi Minh-Ville 2026, organisé début avril par le Service municipal du tourisme et l’Association du tourisme de la ville, ont généré environ 120 milliards de dôngs de recettes.

L’événement a présenté près de 1.000 produits touristiques uniques provenant de tout le pays, proposés avec des réductions, des promotions et des cadeaux. Conçu comme un espace d’expérimentation ouvert, le festival a combiné promotion commerciale, activités culturelles, de divertissement et d’engagement communautaire, permettant aux visiteurs d’accéder à des programmes de voyage de qualité à des prix raisonnables, tout en aidant les entreprises à promouvoir et à diffuser leurs offres.

Parallèlement, les agences de voyages ont lancé de nouveaux produits en prévision des vacances d'avril. Notamment, les excursions en hélicoptère au-dessus d'Hô Chi Minh-Ville, au départ de Vung Tàu, proposent quatre options de 15 à 60 minutes, adaptées à différents budgets et préférences. Ce produit devrait devenir une expérience phare et attirer davantage de visiteurs.

De leur côté, les tunnels de Cu Chi proposent diverses nouveautés, dont une visite nocturne sur le thème "Clair de lune sur la zone de guerre", un mini-zoo, des activités de tir sportif et des expériences culturelles khmères pendant les vacances du 30 avril au 1er mai.

Parmi les autres circuits touristiques originaux, citons "Marché de Binh Tây - Un voyage dans le passé", "Empreintes de Tân Dinh", "Saigon au lever du soleil", "Saigon la nuit" et "Xuân Hoa - Le charme d'antan dans une zone urbaine moderne". Côté gastronomie, la ville a lancé une série de 15 programmes thématiques alliant découverte des saveurs locales à travers différents quartiers.

Les données d’Agoda montrent également que les voyageurs privilégient de plus en plus les options durables qui profitent à l’environnement et aux communautés locales, notamment en Asie et parmi les touristes vietnamiens.

Depuis début mars, les prix des carburants domestiques continuent d’augmenter en raison des tensions géopolitiques au Moyen-Orient, qui perturbent les chaînes d’approvisionnement énergétique mondiales. Cette situation a un impact direct sur le secteur du tourisme, où les coûts de transport représentent une part importante du prix des voyages, notamment pour les vols et les croisières.

Plutôt que d’ajuster leurs tarifs de base, de nombreuses compagnies aériennes et entreprises de transport ont instauré des surcharges carburant pour compenser la hausse des coûts. Cela exerce une forte pression sur les agences de voyages, qui doivent maintenir des prix compétitifs tout en garantissant la qualité de leurs prestations.

Photos : VNA/CVN

En réponse, les entreprises touristiques d'Hô Chi Minh-Ville adoptent des stratégies flexibles. Au lieu de proposer des réductions généralisées, elles restructurent leurs offres en optimisant les services, les itinéraires et les formules pour créer une valeur ajoutée différenciée.

Nombre d'entreprises détaillent les surcharges carburant, en particulier pour les voyages à l'étranger, afin d'améliorer la transparence des prix, tout en privilégiant les réservations de vols anticipées pour atténuer les fluctuations de coûts. On observe également une tendance vers les circuits routiers intérieurs et les destinations proches, associés à des expériences variées telles que des visites guidées gratuites à pied, des excursions à vélo et des déplacements en métro.

Trân Doan Thê Duy, directeur général de Vietravel, a déclaré que l'entreprise communiquait clairement les ajustements des coûts de transport à ses clients au lieu de les intégrer au prix global des circuits. Dans un contexte de hausse des coûts d'exploitation mondiaux, des ajustements raisonnables sont effectués sans compromettre la qualité du service, garantissant ainsi des voyages sûrs, enrichissants et agréables.

Afin de préserver un environnement touristique sain, sûr et professionnel, la ville a renforcé les inspections des établissements touristiques, garantissant le respect de la réglementation et la transparence des prix. Les autorités surveillent de près les prix du carburant et des services pour prévenir toute hausse abusive ou exploitation de la clientèle pendant les vacances du 30 avril au 1er mai.

Selon les responsables, la stratégie à long terme du secteur repose sur la compétitivité grâce à des expériences uniques et de grande qualité, qui encouragent les visites répétées et jettent ainsi les bases d’une croissance durable.

VNA/CVN