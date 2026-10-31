Hô Chi Minh-Ville : cap sur les parcs technologiques

La mégapole du Sud prévoit d’aménager 11 sites en un réseau de zones technologiques numériques, reliant universités, laboratoires et entreprises. Objectif : rapprocher formation, recherche et production pour stimuler l’économie locale.

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Photo : CTV/CVN

Hô Chi Minh-Ville souhaite donner une nouvelle dimension à son développement technologique. Plutôt que de miser sur des zones d’activités isolées, elle entend organiser les synergies entre plusieurs pôles, en fonction des atouts de chaque territoire et des besoins des entreprises.

Approuvé par le Comité populaire municipal dans sa décision N° 5787, le projet représente un investissement estimé à près de 11.200 milliards de dôngs. Les entreprises privées devraient en financer la majeure partie, à hauteur de 10.000 milliards de dôngs, contre 1.114 milliards de fonds publics. La municipalité compte ainsi sur un effet de levier de neuf pour un en faveur des investissements privés.

Au-delà des infrastructures, ce programme vise à mieux articuler recherche, développement technologique, expérimentation et production. Les liens avec les universités et les centres scientifiques doivent également faciliter le passage des résultats de recherche aux applications commerciales. Les 11 sites couvrant plus de 1.200 ha devraient accueillir au moins 73.900 travailleurs.

Des pôles aux missions variées

Photo : IPV/CVN

Pour les sélectionner, la ville a pris en compte plusieurs critères : la qualité des infrastructures, les connexions régionales, la disponibilité foncière, la situation juridique et le potentiel d’attraction des investisseurs. Chaque site devra aussi développer des activités correspondant à ses atouts propres. Cette spécialisation doit permettre de bâtir un réseau complémentaire plutôt qu’une simple juxtaposition de zones technologiques.

L’ancienne province de Bình Dương, désormais intégrée à Hô Chi Minh-Ville, accueillera 6 des 11 sites. Quatre d’entre eux contribueront à étendre l’espace consacré aux hautes technologies.

Le parc technologique numérique de Hô Chi Minh-Ville, situé dans le quartier de Bình Dương, couvrira 100 ha. Il mettra l’accent sur la recherche et développement (R&D), l’innovation et la synergie entre formation, recherche et production.

Deux autres sites, Riverside et Cây Trường, s’étendront chacun sur 200 ha. Le premier se trouve dans les quartiers de Long Nguyễn et de Tây Nam, le second dans les communes de Bàu Bàng et de Trừ Văn Thố. Tous deux cibleront notamment les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle (IA) et les industries vertes.

Le site du Parc industriel Vietnam - Singapour 3 (VSIP 3), également prévu sur 200 ha, privilégiera les industries de haute technologie moins gourmandes en main-d’œuvre et plus respectueuses de l’environnement. À Tân Định, 75 ha seront consacrés aux semi-conducteurs, drones, véhicules électriques, énergies renouvelables et technologies vertes. Plus modeste, le site F-Soft, d’une superficie de près de 20 ha dans le quartier de Tân Đông Hiệp, soutiendra les activités de R&D des entreprises technologiques.

Dans l’ancienne partie de Hô Chi Minh-Ville, quatre autres sites miseront sur des domaines complémentaires. À Củ Chi, près de 85 ha seront dédiés à la recherche dans les biotechnologies, les nouveaux matériaux et les technologies vertes. Ce pôle doit aussi favoriser l’extension des activités technologiques vers l’ouest de la métropole.

Plus au sud, Nhà Bè disposera de plus de 12 ha pour rapprocher les jeunes entreprises innovantes de leur écosystème. À Tân Thuận, un espace de 10 ha, situé dans la zone franche d’exportation existante, pourrait être réorienté après 2030 vers les technologies financières et les services financiers numériques.

Bình Chánh, avec 30 ha, visera pour sa part les entreprises et les talents spécialisés dans l’IA, les semi-conducteurs, la conception de puces, l’informatique en nuage et la cybersécurité.

Le dernier site se situera à Long Sơn, dans l’ancienne province de Bà Rịa-Vũng Tàu. Ses 300 ha bénéficieront de la proximité des zones industrielles, des infrastructures logistiques et du port. Le projet prévoit d’y développer un pôle technologique municipal en lien avec le futur Centre national de données N°3.

Une feuille de route pour passer à l’action

Photo : BD/CVN

La mise en œuvre s’effectuera de façon progressive. La première phase portera sur le Parc technologique numérique de Hô Chi Minh-Ville et le site de Tân Định. Les investissements concerneront d’abord les routes, l’électricité, l’eau, l’assainissement, les télécommunications et les infrastructures numériques de base. Les étapes suivantes permettront de développer les espaces de R&D, les centres de données et les pôles d’innovation.

Riverside, Cây Trường, VSIP 3 et Long Sơn figurent également parmi les sites prioritaires, sous réserve de remplir les conditions requises.

Lors d’une récente réunion avec la direction du parc logiciel de Quang Trung (QTSC), le vice-président du Comité populaire municipal, Trương Minh Huy Vũ, a insisté sur la nécessité de définir une spécialisation claire pour chaque site. Il s’agit de préciser les entreprises recherchées, d’adapter les investissements aux besoins et de mieux valoriser les avantages de chaque territoire.

La réussite du projet dépendra donc autant de la qualité des infrastructures que de la capacité à attirer les bons acteurs. En reliant recherche, formation et production, Hô Chi Minh-Ville entend renforcer son potentiel d’innovation et développer des activités technologiques à plus forte valeur ajoutée.

HUONG GIANG/CVN



