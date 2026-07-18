Jeux asiatiques : le Vietnam accélère avant l'heure décisive

Le compte à rebours est lancé. Après trois titres aux 19 es Jeux asiatiques (ASIAD 19), le Vietnam veut changer de dimension à l'édition 2026 au Japon et mise, pour cela, sur une préparation plus dense, des objectifs plus élevés et un soutien accru à ses têtes d'affiche.

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Photo : VNA/CVN

Après les trois médailles d’or remportées en tir sportif, en karaté et en sepak takraw féminin lors des 19es Jeux asiatiques (ASIAD 19), le Vietnam aborde l’édition prochaine, qui se tiendra du 19 septembre au 4 octobre 2026 au Japon, avec une ambition affirmée : faire mieux que lors de la précédente édition. Pour y parvenir, il mise sur une stratégie d’investissement ciblée et de long terme, soutenue par une série de nouveaux mécanismes d’encouragement et de récompense.

Le tir sportif affine sa visée

Parmi les disciplines prioritaires, le tir sportif illustre le mieux cette préparation au long cours. Au premier semestre, les tireurs ont enchaîné les compétitions de haut niveau, du Championnat d’Asie de pistolet et carabine, organisé en février à New Delhi, à la Coupe du monde de tir disputée en mai à Munich.

Le 12 juin dernier, ils ont également fait forte impression aux Championnats d’Asie du Sud-Est 2026, avec un bilan de sept médailles d’or, dix d’argent, six de bronze, assorti de quatre nouveaux records.

Les trois spécialistes du pistolet vitesse, Hà Minh Thành, Vu Tiên Nam et Trân Công Hiêu, sont récemment partis en stage en France afin de renforcer leur préparation technique. Ce programme de travail doit durer 25 jours, avec un retour au pays prévu fin juillet.

Selon le staff du groupe masculin de pistolet vitesse, l’équipe nationale traverse actuellement sa phase de préparation la plus intense sur le plan technique. Dans une discipline où les conditions d’entraînement sont déterminantes, pouvoir travailler avec un équipement complet (armes et munitions) tout en se confrontant régulièrement à l’élite internationale constitue un atout majeur, tant sur le plan mental que sportif.

Lors des 33es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 33), Hà Minh Thành avait décroché l’or en individuel et par équipes sur l’épreuve de pistolet vitesse à 25 m. En février, aux Championnats d’Asie 2026, il avait également contribué à une médaille d’argent par équipes. S’il maintient son niveau de forme, il peut, avec ses coéquipiers, nourrir de réelles ambitions dans cette spécialité.

Le tir n’est pas le seul à avoir accumulé de solides repères. L’équipe féminine de volley-ball aborde elle aussi les ASIAD 20 avec une opportunité inédite. Actuellement le 28e rang mondial et le 4e asiatique, la sélection vietnamienne s’était hissée jusqu’en demi-finale lors de la précédente édition, il y a trois ans, avant de s’incliner face à la Thaïlande dans le match pour la troisième place.

Photo : VNA/CVN

Mais les premiers signaux d’alerte sont apparus dès la Coupe des Nations féminine de l’AVC (AVC Nations Cup), la sélection nationale a été conclue à la troisième place après une défaite nette face à la République de Corée (0-3) en demi-finale. Le Vietnam ne domine plus aussi clairement qu’auparavant des adversaires comme l’Indonésie ou le Kazakhstan. Dès que ses cadres sont absents ou en deçà de leur meilleur niveau, l’équipe se fragilise immédiatement : réception, finition, capacité à imposer le rythme du jeu, tout devient plus compliqué.

Avant les ASIAD 20, Thanh Thúy et ses coéquipières disputeront encore les deux étapes de la Ligue de volley-ball d’Asie du Sud-Est (SEA V-League), puis la Coupe VTV, avant le Championnat d’Asie AVC prévu fin août. Ce calendrier a été construit selon une montée progressive en difficulté, du niveau régional au niveau continental. La contre-performance à l’AVC Cup a mis en lumière plusieurs fragilités ; les quatre tournois à venir offriront donc une occasion précieuse de gagner en expérience et en solidité compétitive. Car sur la scène asiatique, la concurrence s’intensifie partout, et personne n’attendra le Vietnam dans la course aux médailles.

Régime nutritionnel renforcé

Les organisateurs des ASIAD 20, au Japon, ont déjà publié le programme officiel : 43 disciplines et 469 épreuves sont au menu. La cérémonie d’ouverture est fixée au 19 septembre, même si plusieurs compétitions débuteront dès le 10 septembre. Le 1er juillet constituait par ailleurs la date limite pour l’enregistrement officiel des entraîneurs et des athlètes. Passé ce délai, toute modification d’effectif devient très difficile à faire valider.

Pour les sportifs retenus dans la délégation vietnamienne, l’état d’esprit devrait être renforcé par l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions. En vertu du décret gouvernemental N°349/2025, les entraîneurs et athlètes convoqués en équipes nationales pour préparer les SEA Games, les ASIAD, les Jeux paralympiques d’Asie du Sud-Est (ASEAN Para Games), les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques bénéficient d’une allocation nutritionnelle de 600.000 dôngs par jour et par personne, pendant une durée maximale de 90 jours.

Mieux encore, les sportifs intégrés aux équipes nationales et considérés comme susceptibles de remporter l’or aux Jeux asiatiques bénéficient d’un régime nutritionnel renforcé de 800.000 dôngs par jour et par personne.

À cela s’ajoutent des primes de performance relevées : 280 millions de dôngs pour une médaille d’or, 170 millions pour l’argent et 110 millions pour le bronze. Les champions asiatiques vietnamiens bénéficieront en outre d’un traitement spécifique de 20 millions de dôngs par mois jusqu’aux ASIAD 20, avec, à la clé, la possibilité d’un recrutement direct comme fonctionnaire dans un organisme public.

Phuong Nga/CVN