Régate internationale 2026 : Nha Trang toutes voiles d’or dehors

La VPS Cup Fareast 19R Open et Régate Internationale 2026 se tiendra pour la première fois dans la baie de Nha Trang du 17 au 19 juillet, réunissant des clubs de voile de la région pour l’un des événements sportifs côtiers les plus importants du Vietnam.

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La régate s’inscrit dans le cadre du Festival de la mer de Khanh Hoa 2026 et est organisée conjointement par le Service provincial de la culture, des sports et du tourisme et la société Seanata Sailing Yacht and Technical Services.

Neuf équipes issues des principaux clubs de voile d’Asie sont attendues en compétition. Elles représenteront le Japon, la République de Corée, Taïwan (Chine), Singapour, les Philippines et la Thaïlande, aux côtés des meilleures équipes vietnamiennes.

Photo : VPS Cup Fareast 19R Open et Régate Internationale 2026/CVN

Tous les équipages concourront sur des Fareast 19R, en monotype, une catégorie largement utilisée dans les compétitions internationales. L’uniformité des bateaux garantit l’équité et met l’accent sur la technique de navigation, le travail d’équipe et la stratégie de course plutôt que sur les avantages liés au matériel.

Selon les organisateurs, les équipes finaliseront leur inscription le 17 juillet à la marina Ana Marina Nha Trang, dans le quartier de Bac Nha Trang. La cérémonie d’ouverture suivra, en présence des autorités locales, des athlètes et des visiteurs. Après la cérémonie, les équipages recevront leurs bateaux et débuteront leurs entraînements en vue des régates officielles.

Les courses principales auront lieu les 18 et 19 juillet à midi, au large du centre commercial Nha Trang Center. Au total, neuf à douze courses sont prévues, en fonction des conditions météorologiques, de la force du vent et des courants marins.

La compétition se déroulera selon les règles internationales de la voile, sous la supervision d’un jury d’arbitres expérimentés qui veillera à l’équité et au professionnalisme de la compétition.

Bùi Anh Tuân, directeur de Seanata et président du comité d’organisation, a déclaré que les préparatifs étaient quasiment terminés, grâce à la coordination entre les organismes concernés afin de garantir la mise en place de la logistique, des aspects techniques, des communications et des mesures de sécurité.

"L’événement est prêt à offrir des courses compétitives et passionnantes aux équipes nationales et internationales", a-t-il affirmé.

Au-delà de la compétition, la régate devrait contribuer à promouvoir la baie de Nha Trang comme destination pour les sports nautiques et le tourisme, tout en mettant en lumière le potentiel de Khanh Hoà pour l’organisation d’événements sportifs internationaux.

VNA/CVN