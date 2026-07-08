Au fil de l’"Express de la Réunification" sur l’un des plus beaux itinéraires au monde

La ligne ferroviaire Nord-Sud du Vietnam, longue de 1.726 km et traversant des villes historiques, des stations balnéaires et des paysages côtiers pittoresques, a été désignée comme l’une des routes les plus pittoresques du monde par le magazine de voyage américain Travel+Leisure .

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Photo : Tô Quôc/CVN

"Voyager en train a un côté romantique, avec le doux murmure des roues tandis que les paysages défilent lentement. De plus, monter à bord d’un train, c'est s'offrir un moyen serein de rejoindre une nouvelle destination, sans les tracas des aéroports ni les complications liées à la conduite", écrit le magazine.

"Bien que vous trouviez des itinéraires magnifiques à travers les États-Unis et l’Europe, l’un des plus beaux et des plus méconnus trajets en train au monde se trouve au Vietnam. Découvrez la ligne ferroviaire Nord-Sud", indique-t-il.

Affectueusement connu comme l’"Express de la Réunification" car il relie le Nord et le Sud du Vietnam, cet itinéraire côtier itinéraire relie Hanoï à Hô Chi Minh-Ville, emmenant les passagers à travers certains des plus beaux paysages et villes d’Asie du Sud-Est.

Six trains circulent quotidiennement entre la capitale vietnamienne et la mégapole du Sud. Les billets peuvent être achetés auprès de la Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam (VNR) ou via des plateformes de réservation tierces proposant une interface en anglais et des options de paiement internationales.

Travel + Leisure conseille aux voyageurs de réserver tôt, car les places sont souvent rapidement épuisées.

Le magazine a également noté que le trajet depuis Hanoi dure plus de 30 heures, en passant par Huê, Dà Nang et Nha Trang avant d’atteindre Hô Chi Minh-Ville, avec des vues imprenables sur les rizières et les falaises maritimes spectaculaires tout au long du parcours.

"Les billets sont vendus par trajet, vous pouvez donc voyager de nuit de Hanoi à Huê, passer quelques jours à explorer la région, puis continuer vers le Sud à votre propre rythme", indique le magazine.

Pour les traversées de nuit, les cabines à quatre couchettes avec climatisation, matelas, oreillers et porte verrouillable offrent un meilleur confort, tandis que les les cabines à six couchettes avec couchettes dures sont moins chères mais plus exiguës.

Un chariot-repas chaud propose des plats vietnamiens traditionnels aux heures des repas, et un chariot de collations passe également tout au long de la journée. Il n'y a pas de Wi-Fi à bord ; vous devrez donc vous procurer une carte SIM locale ou prendre d'autres dispositions si vous souhaitez rester connecté.

Pour les traversées de nuit, les cabines climatisées à quatre couchettes offrent des matelas, des oreillers et des portes verrouillables, tandis que les cabines à six couchettes avec couchettes dures sont moins chères mais plus exiguës.

Des plats vietnamiens traditionnels sont servis depuis des chariots-repas aux heures des repas principaux, et des en-cas sont disponibles tout au long de la journée. Le magazine précise que les trains ne proposent pas de Wi-Fi et conseille aux voyageurs d’utiliser une carte SIM locale ou de prendre d’autres dispositions s’ils souhaitent rester connectés.

Toutefois, ce service emblématique pourrait à terme être remplacé par une ligne ferroviaire à grande vitesse, un projet de 67 milliards de dollars sur le même corridor. Ce projet vise à réduire la durée totale du trajet à environ cinq heures ; les travaux devraient débuter en 2027 et s’achever en 2035.

Travel + Leisure suggère aux voyageurs de commencer leur périple à Hanoi, de prendre un train de nuit pour Huê, d’explorer l’ancienne capitale impériale dont l’ensemble de monuments a été classé au patrimoine culturel de l’Humanité en 1993, puis de poursuivre leur route vers Dà Nang.

Le tronçon Huê-Dà Nang, d’une durée d’environ 2h30, est considéré comme le plus beau du trajet grâce au col de Hai Vân (col des Nuages), une ascension de 20 km sur une crête montagneuse où le train longe une falaise surplombant la Mer Orientale.

Le magazine indique que les voyageurs peuvent ensuite poursuivre leur route vers la ville côtière de Nha Trang avant de terminer leur voyage à Hô Chi Minh-Ville.

VNA/CVN