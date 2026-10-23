Bàu Trúc : un patrimoine vivant, un atout touristique majeur

Rythmes des tambours cham, éclat des étoffes traditionnelles et simplicité des poteries façonnées à la main : le premier Festival de la poterie cham de Bàu Trúc, organisé en 2026, a mis à l’honneur la richesse culturelle de cette communauté.

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Photo : Dang Tuân/VNA/CVN

Au-delà de la célébration d’un artisanat ancestral, le village entend faire de son patrimoine un levier touristique et une source de revenus durables pour ses habitants.

Rallumer la flamme du patrimoine

Du 10 au 12 octobre, à l’occasion de la fête de Katê de la communauté Cham, la commune de Ninh Phuoc, dans la province de Khánh Hòa, a accueilli la première édition du Festival de la poterie Cham de Bàu Trúc.

Au cœur du village artisanal, les mains agiles des potiers façonnaient l’argile pour donner naissance à des vases et à des jarres, tandis que les tambours ghi năng et paranưng ainsi que les danses traditionnelles plongeaient les visiteurs dans l’univers culturel cham.

Pour les habitants de Bàu Trúc, la poterie représente bien plus qu’un simple artisanat. Elle conserve la mémoire collective, les savoirs populaires et les techniques transmis de génération en génération.

Photo : Nhât Anh/VNA/CVN

En 2022, l’art de la poterie du peuple Chăm a été inscrit par l’UNESCO sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente. Cette reconnaissance constitue une grande fierté, mais souligne également l’urgence de préserver ce patrimoine et de lui donner toute sa place dans la vie contemporaine.

Selon Nguyễn Hữu Tuấn, secrétaire du Comité du Parti de la commune de Ninh Phuoc, le festival ne vise pas seulement à honorer le métier de potier. Il entend également faire découvrir la richesse culturelle de la région, où se côtoient notamment le tissage traditionnel de brocart du village de Mỹ Nghiệp, la musique, les danses, les croyances et les fêtes de la communauté cham.

L’un des temps forts a été la cérémonie d’ouverture du temple de Pô Klaong Car, organisée en hommage à Pô Klong Can, considéré comme le fondateur du métier de potier. Autour de ce lieu sacré, l’histoire de l’artisanat s’est prolongée à travers des expériences immersives : les visiteurs ont pu façonner eux-mêmes des pièces aux côtés des artisans, découvrir le tissage du brocart ou explorer la région grâce à la réalité virtuelle.

Des jeux populaires, tels que le tir à la corde, les épreuves de force, le transport de jarres d’eau ou le jeu consistant à casser un pot les yeux bandés, ont également contribué à rapprocher le patrimoine du grand public.

Photo : Nguyên Thành/VNA/CVN

Le programme artistique "L’âme de la poterie de Bàu Trúc" a notamment retracé la vie culturelle cham au rythme des tambours, des chants traditionnels Ponai et des danses évoquant la poterie de Bàu Trúc et les couleurs du brocart de Mỹ Nghiệp. Le patrimoine ne se cantonne ainsi plus au souvenir du passé : il prend vie au sein de la communauté, à travers les sons, les couleurs et les échanges entre artisans et visiteurs.

Quảng Thúc Đoan, président du Comité populaire de la commune de Ninh Phuoc et chef du comité d’organisation du festival, a expliqué que la localité souhaitait faire connaître les créations originales des potiers ainsi que les histoires des artisans et leur engagement pour préserver l’identité culturelle. Cette démarche vise aussi à sensibiliser les jeunes générations à leur héritage et à les encourager à perpétuer les traditions de leurs ancêtres.

Transformer le patrimoine en vecteur de développement

Pour ceux qui travaillent depuis toujours la terre et le feu, chaque pièce de poterie représente bien plus que le fruit d’un travail manuel. Elle concentre des savoirs populaires, des compétences artisanales et une passion pour le métier, cultivés au fil des générations.

Selon Phú Hữu Minh Thuần, directeur de la coopérative de poterie Chăm de Bàu Trúc, le festival offre aux artisans, aux coopératives et aux ateliers de production l’occasion de promouvoir leurs créations, de nouer des contacts commerciaux et d’élargir les possibilités d’expériences proposées aux visiteurs. Chaque rencontre peut favoriser les ventes tout en diffusant plus largement les histoires et les valeurs culturelles qui se cachent derrière ces objets.

Venue de Đồng Nai, Nguyễn Thị Mây s’est dite très impressionnée par la diversité culturelle de Ninh Phuoc, qui réunit poterie, tissage du brocart, musique et danses traditionnelles, ainsi qu’un riche patrimoine de temples et de tours. Selon elle, une mise en valeur réfléchie de ces richesses pourrait conférer au tourisme local une identité véritablement singulière.

Pour que le patrimoine devienne un réel moteur de développement, les festivités doivent toutefois s’inscrire dans une stratégie durable de conservation et de création de produits touristiques.

Phan Quốc Anh, Professeur associé et docteur, ancien directeur du Service de la culture, des sports et du tourisme de l’ancienne province de Ninh Thuận, estime qu’il convient de préserver le village de potiers de Bàu Trúc selon le modèle du "musée vivant". Les artisans, l’espace du village et les techniques traditionnelles de fabrication doivent en constituer les piliers essentiels.

Il préconise également de relier Bàu Trúc au village de tisserands de Mỹ Nghiệp et aux sites touristiques environnants afin de créer un circuit cohérent d’expériences culturelles et de développer le tourisme communautaire. Une telle approche permettrait d’enrichir l’expérience des visiteurs, de prolonger leur séjour et d’accroître leurs dépenses sur place, tout en générant des revenus supplémentaires pour les artisans et les résidents.

"Ninh Phuoc dispose d’importantes ressources culturelles, mais pour transformer ce potentiel en valeur économique, la localité doit investir de manière structurée dans la conception de produits touristiques, leur promotion et les partenariats avec les entreprises de voyage. Surtout, le développement du tourisme doit aller de pair avec la préservation du patrimoine, afin d’éviter que les métiers traditionnels ne perdent leur identité sous l’effet de la commercialisation", a souligné Phan Quốc Anh.

Au-delà de la célébration de la poterie, le festival de Bàu Trúc ouvre ainsi des perspectives plus larges pour relier patrimoine et tourisme dans la province de Khánh Hòa. Un patrimoine ne demeure vivant que s’il est transmis, partagé à travers des expériences concrètes et source de bénéfices tangibles pour la communauté qui le préserve.

Lorsque les artisans peuvent vivre dignement de leur métier et que les jeunes y voient un avenir, les créations façonnées par la terre et le feu continuent de raconter l’histoire culturelle cham et de contribuer à l’attrait touristique de la région.

Câm Sa/CVN