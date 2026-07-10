Vân Son, la vallée de la longévité

Entre montagnes verdoyantes, cascades cristallines et villages des Muong, la commune de Vân Son, dans la province de Phu Tho, est devenue une destination montagnarde prisée. Son autre singularité ? Un nombre remarquable de centenaires, qui lui vaut le surnom de "vallée de la longévité".

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Photo : VNA/CVN

Située à environ 120 km de Hanoï, Vân Son est une commune issue de la fusion des anciennes communes de Ngô Luông, Quyêt Chiên et Vân Son, autrefois rattachées au district de Tân Lac, dans l'ancienne province de Hoà Binh. Elle s'impose aujourd'hui comme une destination touristique émergente du Nord.

Perchée à près de 1.200 m d'altitude, Vân Son est souvent comparée à un véritable paradis grâce à son climat frais et vivifiant et à sa nature luxuriante, remarquablement préservée. En été notamment, elle attire de nombreux visiteurs venus profiter de ses ruisseaux et cascades aux eaux limpides, restés quasiment intacts.

À la rencontre des habitants qui défient le temps

Selon Nguyên Duy Tu, secrétaire du Comité du Parti et président du Conseil populaire de la commune, Vân Son compte actuellement près de 2.000 foyers regroupant 9.158 habitants, dont 99% appartiennent à l'ethnie Muong.

Photo : VNA/CVN

L'âge moyen y est supérieur à la moyenne nationale. De nombreuses personnes de plus de 70 ans sont encore suffisamment vigoureuses pour partir en forêt cueillir des plantes médicinales ou travailler dans les champs. Beaucoup d'habitants âgés de plus de 90 ans conservent également toute leur lucidité et une excellente condition physique. Certains centenaires vivent encore de manière totalement autonome, préparant eux-mêmes leurs repas, faisant infuser des plantes médicinales ou récoltant chaque jour des produits agricoles.

"L'Association des personnes âgées de la commune compte actuellement 27 membres âgés de 80 ans et plus, dont 17 ont plus de 90 ans et trois sont centenaires", précise Nguyên Duy Tu.

La doyenne de la commune est Dinh Thi Nhâm, née en 1924 et âgée de 102 ans. Résidant dans le hameau de Hày Duoi, elle est mère de dix enfants et vit aujourd'hui avec la famille de son benjamin, Bùi Van Sinh (né en 1970).

"Il y a encore quelques années, lorsqu'elle était en meilleure santé, ma mère accompagnait ses enfants aux champs et participait aux tâches ménagères. Aujourd'hui, malgré une audition très affaiblie, elle continue à accomplir seule toutes ses activités quotidiennes, de sa toilette à la cuisson du riz. Elle préfère cuisiner séparément, car elle aime le riz cuit au feu de bois et les plats traditionnels préparés selon ses habitudes", raconte son fils.

Autre figure emblématique de cette longévité exceptionnelle, Hà Thi Chum, née en 1925 et habitante du hameau de Bach, conserve, malgré ses plus de cent ans, une remarquable vivacité d'esprit, une excellente santé et une parole parfaitement fluide.

Photo : VNA/CVN

Selon elle, le secret de sa longévité réside dans la consommation quotidienne d'infusions de feuilles de la forêt, associée à une alimentation simple composée de produits locaux - riz, légumes, œufs, poulet -, ainsi qu'à un usage modéré des épices.

Pour Nguyên Duy Tu, cette longévité s'explique à la fois par un mode de vie sain, une alimentation essentiellement locale, mais aussi par un environnement naturel privilégié, caractérisé par un climat frais et un air particulièrement pur.

Un "Sa Pa miniature"

Au-delà de ses atouts naturels, Vân Son séduit également par son cadre de vie paisible et son niveau de sécurité exceptionnel. Aucun vol n'y a été signalé depuis de nombreuses années et les habitants sont réputés pour leur accueil chaleureux, sans pratique de surfacturation envers les visiteurs.

De nombreux touristes plaisantent en affirmant qu'il s'agit d'un endroit où "l'on peut dormir sans verrouiller sa porte et laisser son véhicule dehors toute la journée sans craindre le moindre vol", une tranquillité qui permet de découvrir la région en toute sérénité.

Photo : VNA/CVN

"Vân Son est également une localité sans drogue : aucun toxicomane n'y est recensé, aucun lieu de stockage ou de vente de stupéfiants n'a été identifié et aucun crime lié à la drogue n'y a été enregistré", souligne Nguyên Duy Tu.

La meilleure période pour visiter la commune s'étend de mai à novembre. Durant cette saison, le climat demeure agréablement frais, le ciel est généralement dégagé et les nappes de nuages offrent parfois un paysage féerique qui vaut à Vân Son le surnom de "Sa Pa miniature".

En été, les visiteurs peuvent se rafraîchir dans les nombreux ruisseaux et cascades de la région ou se détendre dans des sites naturels comme le plateau de Pang, la cascade de Thung ou le village de tourisme communautaire de Chiên.

Les activités proposées sont nombreuses : récolte de produits agricoles, randonnées en forêt, participation aux travaux des rizières avec les habitants, pêche aux canards, collecte d'escargots de ruisseau, avant de cuisiner puis de déguster les spécialités locales.

Photo : VNA/CVN

Il ne faut pas manquer non plus le marché de Lung Vân, organisé chaque mardi et dimanche matin, où les visiteurs peuvent découvrir les produits du terroir, savourer le traditionnel festin muong servi sur des feuilles et goûter de nombreuses spécialités régionales.

Ces dernières années, le tourisme communautaire s'est progressivement développé à Vân Son grâce à plusieurs investissements, permettant l'ouverture d'une offre d'accueil plus diversifiée.

Pour l'hébergement, les visiteurs peuvent effectuer une excursion à la journée ou passer la nuit dans des maisons sur pilotis ou chez l'habitant, notamment dans les homestays Hòa Bình et Bản Mường (hameau de Bac Thung), Hải Thạn, Thu Bi, Xuân Trường et Công Luận (hameau de Chiên), Bắc Sơn (hameau de Hày Duoi) ou encore Lũng Vân Homestay (hameau de Chiêng).

Les tarifs varient entre 100.000 dôngs pour une place en dortoir et 300.000 dôngs par personne et par nuit. L'offre d'hébergement demeure toutefois limitée, les établissements pouvant généralement accueillir entre 40 et 60 visiteurs chacun.

Quê Anh/CVN