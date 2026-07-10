Les femmes militaires renforcent leur engagement auprès des orphelins

À la fin du mois de mai 2026, le programme « Mères marraines » a permis de prendre en charge 983 orphelins, notamment en leur apportant un soutien pour leurs frais de scolarité et de subsistance. Parmi eux, 381 bénéficient d’un parrainage jusqu’à l’âge de 18 ans.

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Cette information a été annoncée lors d’une conférence organisée le 10 juillet afin de faire le bilan du programme pour la période 2021-2026 et de remettre les prix du concours d’écriture intitulé «Repas de famille chaleureux et affectueux» au sein des femmes militaires.

Photo : VNA/CVN

Organisé selon un format hybride reliant Hanoï à près de 70 sites à travers le pays, l’événement a mis en lumière les nombreuses actions humanitaires menées par les femmes militaires ces dernières années.

Lancé en 2021, le programme «Mères marraines» a été mis en œuvre avec créativité et efficacité, s’inscrivant dans les mouvements d’émulation de l’armée tout en promouvant l’esprit de solidarité, la responsabilité sociale et les traditions d’entraide du peuple vietnamien.

À la fin du mois de mai, le budget total consacré au programme s’élevait à plus de 8,2 milliards de dôngs (près de 312.000 dollars), permettant notamment l’ouverture de 321 livrets d’épargne, la remise de 3.715 cadeaux, de 406 bourses d’études et de 377 vélos, ainsi que la construction de deux maisons de solidarité et le soutien à un centre de protection de l’enfance.

En reconnaissance de ces efforts, le directeur du Département général de la politique de l’Armée populaire du Vietnam a décerné des satisfecit à 30 collectifs et 28 personnes s’étant distingués dans la mise en œuvre de ce programme au cours des cinq dernières années.

Parallèlement, la conférence a célébré le succès du concours d’écriture «Repas de famille chaleureux et affectueux», organisé à l’occasion du 25e anniversaire de la Journée de la famille vietnamienne (28 juin).

Le concours a suscité un vif intérêt avec 4.793 œuvres participantes, dont 604 ont été retenues pour la phase finale au niveau de l’armée. Le jury a récompensé 45 contributions remarquables mettant en valeur les valeurs culturelles traditionnelles, la place des repas familiaux et l’importance des liens familiaux dans la société contemporaine. Certaines œuvres ont également été primées au niveau national.

Présidant la cérémonie, le général de corps d’armée Lê Quang Minh, directeur adjoint du Département général de la politique, a chaleureusement félicité les «Mères marraines» pour avoir redonné espoir à de nombreux enfants défavorisés et leur avoir permis de poursuivre leurs rêves.

Il a appelé les organes dirigeants et les organisations politiques à tous les niveaux à poursuivre et à développer ce programme à travers des initiatives toujours plus innovantes, afin de faire perdurer les valeurs humanistes et l’engagement en faveur de la protection de l’enfance promus par le Parti et l’État.

VNA/CVN