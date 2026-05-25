Hanoï parmi les villes les plus colorées du monde

Ville aux toits rouges, aux lacs émeraude, aux ruelles sinueuses du Vieux Quartier et au flot incessant de motos, Hanoï figure parmi les villes les plus colorées du monde, selon une nouvelle étude internationale consacrée aux destinations les plus captivantes sur le plan visuel.

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Photo : VNA/CVN

Menée par JustCover, une marque irlandaise d’assurance voyage, l’étude a adopté une approche novatrice en analysant des milliers d’images provenant de près de 80 destinations emblématiques à travers le monde.

Des panoramas urbains spectaculaires aux rues animées, en passant par les détails architecturaux et les scènes de la vie quotidienne, chaque photo a été examinée au niveau du pixel afin de calculer un « score de vibrance », mesurant la richesse et la diversité des couleurs d’une ville.

Avec un score de 69 sur 100, Hanoï s’est distinguée par son exceptionnelle diversité visuelle, affichant plus de 1,8 million de couleurs uniques relevées dans les images analysées.

Ce qui rend la capitale vietnamienne si captivante visuellement réside dans son mélange foisonnant d’éléments : rangées d’immeubles aux teintes éclatantes, profusion d’enseignes, marchés de rue animés et rythme inimitable de la vie quotidienne. Cette effervescence apparaît avec une intensité particulière dans le vieux quartier, véritable labyrinthe de 36 rues historiques où couleurs et mouvements se mêlent en permanence.

Les devantures y débordent sur les trottoirs, tandis que les motos sillonnent les ruelles étroites au milieu d’un kaléidoscope de rouges, de jaunes et de verts émanant des enseignes, des auvents, des lanternes et des façades patinées par le temps. Il en résulte une toile urbaine vibrante, en perpétuelle évolution, à la fois chaotique et fascinante.

Au-delà de cette effervescence, Hanoï révèle toutefois un visage plus paisible et contemplatif. Entre les rues animées se cachent temples anciens, cours tranquilles et ruelles discrètes, offrant des moments de sérénité contrastant harmonieusement avec l’énergie débordante de la ville.

En tête du classement, Lisbonne, au Portugal, obtient la note parfaite de 100 grâce à ses bâtiments aux tons pastel, à ses azulejos emblématiques et à ses célèbres tramways jaunes traversant les quartiers historiques.

Kuala Lumpur occupe la deuxième place, réputée pour son mélange dynamique de gratte-ciel modernes, de temples colorés et de vie de rue multiculturelle. Porto, Carthagène et Rio de Janeiro complètent le top 5.

La présence de Hanoï dans le top 10 témoigne de son identité visuelle singulière, où tradition, mouvement et couleurs s’unissent dans une harmonie inoubliable.

VNA/CVN