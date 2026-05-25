À Hôi An, le "mariage du siècle" fascine habitants et touristes

À l’occasion du 22 e Forum culturel Hôi An - Japon, organisé du 22 au 24 mai, la reconstitution du mariage historique entre la princesse vietnamienne Ngoc Hoa et le marchand japonais Araki Sotaro a attiré une foule nombreuse dans la vieille ville de Hôi An, ravivant plus de quatre siècles d’échanges culturels entre les deux pays.

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Photo : CTV/CVN

Cette reconstitution a constitué l’un des temps forts du 22e Forum culturel Hôi An - Japon, contribuant à raviver les liens culturels et commerciaux séculaires entre Hôi An et le Japon.

Photo : CTV/CVN

Contrairement aux animations habituelles des festivals, la cérémonie a été présentée sous forme de spectacle culturel en plein air. Le cortège nuptial a parcouru la rue portant le nom de la princesse Ngoc Hoa, passé le pont de bois, longé la rue Bach Dang avant de rejoindre la réplique du navire Châu Ân.

Photo : CTV/CVN

Dans le décor historique des rives de la rivière Hoài, le défilé, avec ses costumes traditionnels, sa musique et ses rituels minutieusement reconstitués, a créé une atmosphère festive attirant de nombreux habitants et visiteurs.

Tout au long du parcours, de nombreux touristes brandissaient leurs téléphones pour immortaliser le spectacle. Beaucoup se sont attardés pour admirer les costumes des mariés, les rituels traditionnels ainsi que la réplique du navire Châu Ân, installée au cœur de la vieille ville.

Photo : CTV/CVN

Trân Ngoc Nga, une touriste venue de Hanoï, a confié : "Les festivités étaient vraiment impressionnantes. Tout le vieux quartier était en effervescence. Cet événement m’a permis de mieux comprendre l’amitié de longue date entre le Vietnam et le Japon".

De nombreux touristes étrangers ont également pris des photos avec enthousiasme au passage du cortège. Pour eux, il s’agissait d’une expérience inédite : non seulement découvrir Hôi An, mais aussi assister à la mise en scène vivante d’une histoire vieille de plus de quatre siècles.

Photo : CTV/CVN

L’histoire remonte à 1619, lorsque la princesse Ngoc Hoa, fille du seigneur Nguyên Phuc Nguyên, épousa le marchand japonais Araki Sotaro. Ce dernier possédait des navires Châu Ân commerçant avec le Dàng Trong (ancien Sud du Vietnam) et avait reçu du seigneur Nguyên le nom royal de Nguyên Hiên Hùng.

Depuis lors, ce mariage est considéré comme un symbole des relations commerciales et culturelles entre Hôi An et le Japon au début du XVIIe siècle. Un an plus tard, la princesse Ngoc Hoa rejoignit son époux à Nagasaki, où elle fut très appréciée des habitants, qui la surnommèrent affectueusement Anio.

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Durant son séjour au Japon, la princesse Ngoc Hoa aurait contribué à faire connaître certains aspects de la culture vietnamienne aux habitants de Nagasaki. Après la mort de son époux en 1635, elle continua à soutenir les activités commerciales des marchands, contribuant ainsi au maintien des relations entre Nagasaki et le Dàng Trong.

Le musée d’art de Nagasaki conserve encore aujourd’hui le miroir de la princesse Ngoc Hoa. Après son décès, elle fut inhumée au temple Dai Âm, au cœur de Nagasaki.

Aujourd’hui, l’image de la princesse Anio est également recréée lors du festival Kunchi de Nagasaki à travers la scène du "Châu Ân Thuyên" (Navire du Châu Ân). À Hôi An, son histoire est commémorée par une rue portant son nom le long de la rivière Hoài.

Tu Linh/CVN