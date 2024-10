Hanoï célèbre le Mois de l’áo dài 2024

Le secrétaire général du Parti et président vietnamien Tô Lâm en visite d'État en Mongolie et en Irlande

Du 30 septembre au 3 octobre, le secrétaire général du Parti et président vietnamien Tô Lâm a effectué des visites d'État en Mongolie et en Irlande, dans le but de renforcer les liens diplomatiques et économiques entre le Vietnam et ces deux pays.

En Mongolie, le 30 septembre, le plus haut dirigeant vietnamien Tô Lâm et le président mongol Ukhnaagiin Khurelsukh ont signé un accord historique pour élever les relations entre les deux pays au niveau de partenariat intégral, ouvrant une nouvelle ère de coopération bilatérale. En parallèle, sept documents de coopération ont été paraphés, impliquant notamment les secteurs des transports et de la culture. Dans le cadre du 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Mongolie, une Journée de la culture vietnamienne a également été organisée à Oulan-Bator à cette occasion.

En visite d'État en Irlande du 1er au 3 octobre, le dirigeant vietnamien Tô Lâm et le président irlandais Michael Higgins se sont entretenus le 2 octobre à Dublin. Les deux parties ont discuté des mesures visant à approfondir la coopération bilatérale dans divers domaines. À cette occasion, Tô Lâm a annoncé que le gouvernement vietnamien avait décidé et déployait les procédures de création d'une ambassade du Vietnam en Irlande. Les deux dirigeants ont exprimé leur conviction que cette décision ouvrirait une nouvelle étape de développement dans les relations bilatérales, pour les intérêts communs des deux peuples.

Hanoï célèbre le Mois de l'áo dài 2024

Le lancement le 1er octobre du Mois de l’áo dài (tunique traditionnelle vietnamienne) de Hanoï a été l’un des moments les plus marquants de la semaine. Il s’inscrit dans le cadre des célébrations du 70e anniversaire de la libération de la capitale (10 octobre 1954) et du 94e anniversaire de la fondation de l’Union des femmes du Vietnam (20 octobre 1930).

Ce Mois de l’áo dài a pour but de mettre en valeur la beauté de ce patrimoine vestimentaire tout en renforçant l’attachement à la culture nationale. Un séminaire sur la valeur culturelle de la tunique traditionnelle, sa préservation et son développement dans la société contemporaine a également eu lieu, réunissant artisans, experts et chercheurs qui ont partagé leurs points de vue sur l’évolution de ce vêtement emblématique.

Le Vietnam se pare d’argent aux Championnats du monde de gymnastique aérobic en Italie

Pas moins de 340 gymnastes venus de 39 nations, dont de multiples champions du monde, se sont retrouvés du 27 au 29 septembre aux 18es Championnats du monde de gymnastique aérobic organisés en Italie, en association avec la Fédération internationale de gymnastique (FIG).

L’équipe vietnamienne a remporté une médaille d’argent en obtenant 20,622 points dans la catégorie groupe de cinq avec une prestation énergique, inspirée par le thème de James Bond, décrochant ainsi sa quatrième médaille mondiale en compétition aérobic.

HSBC maintient la croissance vietnamienne à 6,5% pour 2024 et 2025

Sur le plan économique, la banque HSBC a maintenu ses prévisions de croissance du PIB vietnamien à 6,5% pour 2024 et 2025 dans son récent rapport.

Selon ce dernier, la reprise économique du Vietnam continue de s’affermir en cette année du Dragon. Sa croissance a montré des signes de renforcement, avec une hausse de 6,9% au 2e trimestre, en glissement annuel.

Vân Anh/CVN