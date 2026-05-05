Les recettes budgétaires en hausse de plus de 15% en quatre mois

Les recettes du budget de l’État vietnamien ont atteint environ 1.114 billions de dôngs de janvier à avril, soit 44% du budget annuel prévu et une hausse de 15,2% par rapport à l’année précédente, a annoncé lundi 4 mai le ministère des Finances.

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Photo : VNA/CVN

Bien que les prévisions restent conformes aux attentes, le ministère a souligné que les répercussions du conflit au Moyen-Orient et une série de mesures de soutien fiscal, notamment des réductions de la taxe sur la protection de l’environnement, de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de la taxe spéciale sur la consommation et des redevances sur l’essence et le kérosène, commencent à peser sur les recettes. Le rythme de recouvrement et les taux de croissance de plusieurs sources d’impôts ont ralenti par rapport à l’année précédente.

Politiques d'exonération et de réduction

Afin de soutenir les entreprises et les citoyens face aux difficultés commerciales et de stimuler le développement socio-économique, le gouvernement continue de déployer les politiques d'exonération et de réduction d'impôts et de frais déjà promulguées. Les réductions récemment introduites concernent la taxe de protection de l'environnement, la TVA et la taxe spéciale sur la consommation de carburants. Le total des exonérations et réductions sur la période de quatre mois est estimé à 57.900 milliards de dôngs.

Dans la structure des revenus, les recettes intérieures atteignent 991.000 milliards de dôngs, soit 45% des prévisions annuelles et une hausse de 17,4% sur un an. Les recettes provenant des entreprises publiques, des entreprises à capitaux étrangers et des entreprises privées ont atteint 546.900 milliards de dongs, soit 53,6% des prévisions et une augmentation de 31,2%.

Les recettes du pétrole brut se chiffrent à environ environ 17.000 milliards de dôngs, soit 39,5% des prévisions. Ce résultat s'explique par un prix de règlement moyen très élevé de 80,7 dollars le baril, dépassant de 10,7 dollars le prix estimé. Les recettes d'import-export ont atteint 105.400 milliards de dôngs, soit 37,9% de l'objectif.

La lutte contre les pertes budgétaires

Parallèlement, l'inspection, le contrôle et la lutte contre les pertes budgétaires ont été intensifiés par le ministère des Finances. Au 15 avril, l'administration fiscale avait réalisé 10.200 inspections, recommandé des règlements financiers d'un montant de 17.600 milliards de dôngs et recouvré près de 23.900 milliards de dôngs d'arriérés d'impôts.

Dans le commerce électronique, 235 fournisseurs étrangers sont inscrits via le portail en ligne. Ils ont généré des recettes estimées à 7.900 milliards de dôngs, soit une hausse de 112% en glissement annuel.

Les dépenses totales du budget de l'État pour les quatre premiers mois de l'année ont été estimées à 668.200 milliards de dôngs, soit 21,2% des prévisions et une hausse de 11,6% sur un an. Les dépenses courantes représentaient la part la plus importante, atteignant 26% des estimations. L'équilibre budgétaire, tant au niveau central que local, est maintenu.

Ces dépenses répondent aux exigences du développement socio-économique, de la défense, de la sécurité, de gestion de l'État et de service de la dette, tout en garantissant le versement ponctuel des salaires, des pensions et des prestations sociales. Les soldes budgétaires, tant au niveau central que local, sont assurés. Au 28 avril, 106.300 milliards de dôngs d'obligations d'État ont été émis (échéance moyenne de dix ans, taux d'intérêt de 4,08 % par an).

VNA/CVN