Le Vietnam tire son épingle du jeu avec l’amélioration de la qualité des flux d’IDE

Dans un contexte de fluctuations des flux mondiaux d’investissements directs étrangers (IDE), de tensions géopolitiques croissantes et d’incertitudes commerciales grandissantes, le Vietnam est resté relativement stable, la qualité des flux entrants s’améliorant progressivement et le pays s’intégrant plus profondément aux chaînes de valeur mondiales.

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Photo : VNA/CVN

Entre 2021 et 2025, les investissements directs étrangers (IDE) enregistrés au Vietnam ont oscillé entre 27 et 38 milliards de dollars par an, pour atteindre environ 38,4 milliards de dollars en 2025. Les capitaux décaissés se sont élevés à près de 27,6 milliards de dollars, soit une hausse de 9%, un niveau jamais atteint depuis cinq ans.

La stabilité maintenue malgré les vents contraires

Selon Nguyên Ba Hung, économiste en chef de la Banque asiatique de développement (BAD) au Vietnam, cette augmentation des capitaux décaissés témoigne de la concrétisation des projets, démontrant ainsi la confiance des investisseurs étrangers dans le climat des investissements.

Les capitaux nouvellement enregistrés et le nombre de projets nouvellement autorisés ont continué d’augmenter, témoignant de l’attrait persistant du Vietnam pour de nombreux investisseurs désireux de diversifier leurs chaînes d’approvisionnement. Les investisseurs singapouriens, sud-coréens, chinois et japonais se sont taillés la part du lion, reflétant l’intégration étroite du Vietnam aux réseaux de production asiatiques.

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Une nette tendance vers des investissements plus importants s’est également dessinée. En 2025, les apports en capital et les acquisitions d’actions ont progressé de 54,8%, signe que les investisseurs étrangers développent leurs activités et s’impliquent davantage sur le marché intérieur. Cela indique également que les entreprises à IDE "votent avec leur capital" en faveur de l’environnement des investissements vietnamien.

Au premier trimestre 2026, le stock des IDE enregistrés a atteint environ 15,2 milliards de dollars, en forte hausse sur un an, tandis que les capitaux décaissés s’élevaient à environ 4,6 milliards de dollars, soit une augmentation de 7 à 8%.

Le secteur des IDE demeure un pilier des exportations, représentant environ 70 à 75% du chiffre d’affaires total des exportations et contribuant au maintien d’un important excédent commercial.

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Évolution vers des technologies de pointe et une plus grande valeur ajoutée

Outre le maintien de leur taille, la qualité des IDE s’est améliorée. Le secteur de la fabrication et de la transformation est resté le principal bénéficiaire, représentant environ 55 à 60% du capital total enregistré entre 2021 et 2025, un chiffre qui a dépassé les 70% début 2026. Rien qu’en 2025, ce secteur a représenté plus de 80% des capitaux décaissés.

La structure interne du secteur évolue, passant d’activités à forte intensité de main-d’œuvre et d’assemblage simple à des segments de haute technologie tels que les composants électroniques, les semi-conducteurs, les équipements de précision, les centres de données et les technologies numériques.

Des projets d’envergure récents, notamment au premier trimestre 2026, comme le projet de substrat FCBGA de 1,2 milliard de dollars mené par Samsung Electro-Mechanics à Thai Nguyên et le projet de centrale électrique au GNL de 2,2 milliards de dollars à Nghê An, témoignent de la montée en puissance du Vietnam dans les segments à plus forte valeur ajoutée des chaînes d’approvisionnement mondiales.

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Réformes et capacité d’adaptation

La Banque mondiale (BM) et la Banque asiatique de développement (BAD) indiquent que les flux mondiaux d’IDE continueront de subir les pressions des taux d’intérêt élevés, des tensions géopolitiques et de la fragmentation économique. Cependant, le Vietnam conserve des atouts qui lui permettent de maintenir son attractivité.

Selon Nguyên Quôc Viêt, directeur du Groupe de recherche macroéconomique de l’Université d’économie de l’Université nationale du Vietnam à Hanoï, le pays doit passer d’une politique d’incitations fiscales à la mise en place d’un environnement favorable grâce à des institutions et des infrastructures solides.

Il a souligné trois piliers pour attirer les IDE de nouvelle génération : des infrastructures stratégiques, notamment numériques, de données, énergétiques et urbaines ; une main-d’œuvre hautement qualifiée ; et un cadre institutionnel transparent, stable et prévisible.

Le Vietnam continue de bénéficier d’une stabilité macroéconomique et politique, d’un vaste réseau d’accords de libre-échange (ALE) et de la transition vers une économie manufacturière plus importante, dite "Chine + 1".

Sa stratégie en matière d’IDE s’oriente également vers une attraction sélective, privilégiant les projets de haute technologie, axés sur l’innovation, l’économie verte et la transformation numérique.

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