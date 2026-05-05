Hô Chi Minh-Ville muscle son approvisionnement énergétique pour soutenir la croissance

Assurer l’approvisionnement énergétique pour soutenir un objectif de croissance à deux chiffres constitue un axe central des débats réunissant experts économiques, acteurs du secteur électrique, décideurs publics, entreprises et autorités de régulation, tous en quête de solutions concrètes adaptées aux exigences actuelles.

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Photo : VNA/CVN

Organisé le 4 mai par la Compagnie générale d’électricité de Hô Chi Minh-Ville (EVNHCMC), en coordination avec des instituts de recherche, des associations professionnelles, la communauté d’affaires et le journal Nguoi lao dông (Travailleur), cet événement a mis en lumière les défis et les orientations stratégiques du secteur.

Présentant les perspectives économiques de la métropole de Hô Chi Minh-Ville, Pham Binh An, directeur adjoint de HIDS, a souligné le rôle de locomotive économique de la ville et la nécessité pour les infrastructures électriques "d’anticiper la demande" afin de soutenir durablement la croissance.

Selon les projections du HIDS, le produit intérieur brut régional (GRDP) pourrait enregistrer une croissance moyenne de 10,2% sur la période 2026-2030, portée par les secteurs de l’industrie-construction et des services. Cette dynamique entraînera une transformation de la demande électrique, orientée vers les hautes technologies, la logistique, les infrastructures numériques et l’économie verte.

"L’électricité constitue une infrastructure fondamentale ; toute pénurie pourrait freiner la croissance et réduire l’attractivité pour les investissements directs étrangers", a averti Pham Binh An.

Malgré une baisse relative de l’intensité électrique, les besoins absolus devraient continuer d’augmenter, en particulier en lien avec la transformation numérique, la production de semi-conducteurs, l’électrification des transports et le développement des centres de données.

La ville prévoit ainsi une hausse annuelle de la consommation d’électricité comprise entre 3% et 5%, avec une structure dominée par les services, parallèlement à une montée en puissance de l’autoproduction et à une amélioration de l’efficacité énergétique.

Face à ces enjeux, le HIDS recommande un développement coordonné des sources d’énergie, incluant le solaire en toiture, le gaz naturel liquéfié (GNL), la valorisation énergétique des déchets, l’éolien et les systèmes de stockage (BESS).

Bùi Trung Kiên, directeur général adjoint d’EVNHCMC, a indiqué que le secteur prévoit une croissance de la demande d’environ 5% et a élaboré plusieurs scénarios d’approvisionnement pour la saison sèche 2026. La puissance maximale devrait atteindre 9.556 MW, avec un scénario haut à plus de 10.000 MW. Pour y faire face, les autorités renforcent les plans d’exploitation, de maintenance et de gestion de la demande, tout en intensifiant les mesures d’économie d’électricité.

Afin d’améliorer la capacité et la fiabilité du système, EVNHCMC accélère les investissements dans les réseaux de transport et de distribution (220 kV et 110 kV), ainsi que le déploiement de réseaux intelligents. Des scénarios d’urgence ont également été préparés pour faire face à d’éventuelles pénuries, tandis que les consommateurs sont appelés à adopter des usages plus sobres et rationnels.

Dans un contexte de transition énergétique, les autorités soulignent que l’objectif ne se limite pas à garantir un approvisionnement suffisant, mais vise aussi une électricité de qualité, fiable et progressivement décarbonée.

Selon Trân Viêt Hà, responsable adjoint de l’Autorité de gestion des zones industrielles et franches (Hepza), les entreprises, notamment dans les secteurs de haute technologie, exigent une alimentation électrique quasi ininterrompue.

"Une simple interruption peut entraîner des pertes de plusieurs millions de dollars", a-t-il indiqué. De plus, de nombreux investisseurs exigent désormais un accès à une électricité d’origine renouvelable certifiée, devenue une condition essentielle pour l’intégration dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Dans cette optique, les autorités locales mettent l’accent sur trois priorités : le développement des infrastructures énergétiques, la modernisation du réseau et l’accélération des énergies renouvelables, en particulier le solaire en toiture associé au stockage.

Sur le plan des politiques publiques, Nguyên Thi Kim Ngoc, directrice adjointe du Service municipal de l’industrie et du commerce, a annoncé la mise en œuvre d’un programme d’action structuré autour de six axes majeurs. Celui-ci prévoit notamment l’élaboration de scénarios d’approvisionnement à l’horizon 2030, la création d’un centre énergétique intégré combinant gaz, électricité et renouvelables, ainsi que l’accélération des projets de centrales au GNL.

Parallèlement, la ville entend promouvoir les énergies renouvelables, encourager l’autoproduction et renforcer les politiques d’efficacité énergétique.

Grâce à une approche globale intégrant planification, infrastructures, mécanismes réglementaires et évolution des comportements de consommation, la métropole s’attache à garantir une sécurité énergétique fondée sur trois piliers que sont suffisance, propreté et fiabilité, condition essentielle pour atteindre ses objectifs de croissance rapide et durable dans les années à venir.

VNA/CVN