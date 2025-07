Un haut responsable de l'ONU qualifie de dévastatrice la crise humanitaire à Gaza

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Une personne sur trois à Gaza n'a pas mangé depuis plusieurs jours. Des gens sont abattus simplement parce qu'ils tentent de trouver de quoi nourrir leur famille. Les enfants dépérissent. C'est la situation à laquelle nous sommes confrontés sur le terrain en ce moment", a indiqué M. Fletcher, qui est également coordinateur des secours d'urgence de l'ONU, dans un communiqué.

Il a salué la décision d'Israël de soutenir une augmentation de l'aide pendant une semaine, notamment en levant les barrières douanières sur les denrées alimentaires, les médicaments et le carburant en provenance de l'Égypte et en désignant des itinéraires sécurisés pour les convois humanitaires de l'ONU.

"C'est un progrès", a-t-il noté, ajoutant que des quantités considérables d'aide sont nécessaires pour éviter la famine et une crise sanitaire catastrophique.

Les agences de l'ONU et la communauté humanitaire se sont mobilisées pour sauver des vies, a-t-il signalé, soulignant la nécessité d'une action rapide et soutenue, notamment l'accélération des formalités douanières pour les convois se rendant au point de passage et entrant dans la bande de Gaza, l'augmentation du nombre de trajets quotidiens vers les points de passage, la mise en place d'itinéraires sûrs évitant les zones encombrées et la fin des attaques contre les personnes qui se rassemblent pour obtenir de la nourriture.

Photo : UN News/CVN

Selon le haut responsable onusien, plus de 59.000 personnes auraient été tuées à Gaza depuis le 7 octobre 2023, dont près de 18.000 enfants.

"Le droit international humanitaire doit être respecté. L'aide ne doit pas être bloquée, retardée ou prise pour cible. Les otages doivent être libérés immédiatement et sans condition", a-t-il recommandé.

"En fin de compte, bien sûr, nous n'avons pas seulement besoin d'une pause, nous avons besoin d'un cessez-le-feu permanent", a affirmé M. Fletcher.

Xinhua/VNA/CVN