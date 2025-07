Guterres demande aux membres du Conseil de sécurité de surmonter leurs divisions

Il a lancé cet appel dans ses remarques au Conseil de sécurité lors d'un débat ouvert sur le multilatéralisme et le règlement pacifique des différends, affirmant que les membres du Conseil, en particulier les membres permanents, "doivent continuer à travailler pour surmonter les divisions".

Malgré la fréquente complexité de l'ordre du jour du Conseil de sécurité et même pendant les jours les plus sombres de la guerre froide, le dialogue collectif et la prise de décision au sein du Conseil ont permis de mettre en place un système commun et efficace de sécurité mondiale, en déployant avec succès une série de missions de maintien de la paix, en ouvrant la voie à l'acheminement d'une aide humanitaire vitale aux personnes dans le besoin et en contribuant à empêcher une troisième guerre mondiale, a déclaré António Guterres.

"Je vous demande instamment de faire appel à ce même esprit en gardant les canaux ouverts, en continuant d'écouter de bonne foi, et en travaillant à surmonter les divergences et à construire un consensus", a-t-il dit.

M. Guterres a également appelé à une réforme du Conseil de sécurité.

Il a dit que ses membres "doivent également veiller à ce que le Conseil reflète le monde d'aujourd'hui, et non celui d'il y a 80 ans", ajoutant qu'"il devrait être plus représentatif des réalités géopolitiques d'aujourd'hui".

M. Guterres a souligné la nécessité pour le Conseil de sécurité de renforcer la coopération avec les partenaires régionaux et sous-régionaux, et pour les États membres de l'ONU de s'acquitter de leurs obligations au titre du droit international, notamment la Charte des Nations unies, le droit international des droits de l'homme et le droit international humanitaire.

Il y a 80 ans, les Nations unies ont été fondées avec un objectif principal : préserver l'humanité du fléau de la guerre, en soulignant l'importance de la résolution pacifique des différends lorsque les tensions géopolitiques s'intensifient, comme le reconnaît la Charte des Nations unies, a-t-il dit.

"Alors que nous célébrons le 80e anniversaire de notre organisation et de la charte qui lui a donné vie et forme, nous devons renouveler notre engagement envers l'esprit multilatéral de la paix par la diplomatie", a-t-il dit.

Xinhua/VNA/CVN