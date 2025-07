Le chef des opérations humanitaires de l'ONU se félicite de l'entrée d'aide à Gaza

Le chef des opérations humanitaires de l'ONU, Tom Fletcher, a salué l'annonce dimanche 27 juillet par Israël de l'ouverture de routes terrestres sécurisées vers Gaza pour les convois humanitaires et a déclaré que l'ONU tenterait d'atteindre autant de personnes que possible.

>> Les États-Unis vont chercher des "solutions alternatives" pour un cessez-le-feu à Gaza

>> Paris, Londres et Berlin exhortent Israël à mettre fin à "la catastrophe humanitaire" à Gaza

>> Israël va suspendre temporairement les combats à Gaza

Photo : AP/VNA/CVN

"Annonce bienvenue de pauses humanitaires à Gaza pour permettre à notre aide de passer. En contact avec nos équipes sur le terrain qui feront tout leur possible pour atteindre autant de personnes affamées que nous le pouvons", a-t-il écrit sur X.

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) de l'ONU de M. Fletcher avait averti vendredi 25 juillet que les conditions à Gaza étaient "déjà catastrophiques et se dégradent rapidement".

"La crise de la famine s'aggrave", avait-il alerté, avertissant que la faim et la malnutrition augmentent le risque de maladies, ajoutant que les conséquences pouvaient rapidement "devenir mortelles".

"La vie est aspirée hors de Gaza, alors que les systèmes et les services sont au bord de l'effondrement", a prévenu l'OCHA, ajoutant que "le filet d'aides entrant dans la bande est très loin d'être suffisant pour répondre aux immenses besoins".

L'OCHA a annoncé que les équipes de l'ONU étaient en place pour intensifier les livraisons dans le territoire palestinien "dès qu'elles seront autorisées à le faire".

"Si Israël ouvre la frontière, laisse entrer de l'essence et de l'équipement, et permet aux équipes humanitaires d'opérer en sécurité, l'ONU accélèrera la livraison d'aide alimentaire, de services de santé, d'eau potable et de gestion des déchets, de fournitures nutritionnelles et de matériaux pour les abris", a assuré l'institution.

AFP/VNA/CVN