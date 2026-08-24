Guinée : 30 morts dans l'éboulement d'une décharge à Conakry

Trente personnes sont mortes en Guinée dimanche 23 août et 22 ont été blessées dans l'éboulement d'une décharge d'ordures dans la banlieue de la capitale, Conakry, après de fortes pluies, a indiqué le gouvernement dans un communiqué.

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Photo : AFP/VNA/CVN

L'accident, survenu à 02h00 du matin (GMT et locales) dans le quartier de Dar es salam, commune de Gbessia, "à la suite des fortes pluies enregistrées dans la nuit", a "provoqué l'effondrement de plusieurs habitations" et fait, outre 30 morts, "6 blessés graves et 16 blessés légers", selon ce communiqué.

Le gouvernement affirme que "d'importants moyens matériels et humains ont été mobilisés pour rechercher d'éventuelles personnes encore ensevelies, secourir les victimes et procéder au dégagement des corps". Ces opérations "se poursuivent".

Le Premier ministre, Amadou Oury Bah, s'est rendu sur le site du drame. Les dispositions sont prises "pour assurer la prise en charge médicale des blessés" et "l'assistance aux personnes affectées par ce drame", a poursuivi le gouvernement.

Photo : VNA/CVN

Un des principaux opposants guinéens et ancien Premier ministre, Cellou Dalein Diallo, en exil à l'étranger, a évoqué "une tragédie qui nous plonge dans la consternation", faisant part de "nombreuses victimes", sur Facebook, avant la publication du bilan officiel de 30 morts.

"Ce drame est d'autant plus préoccupant que la fermeture de la décharge était annoncée pour ce dimanche 23 août. Il appartient désormais aux services compétents d'établir, en toute transparence, les circonstances qui ont conduit à cette catastrophe et d'en tirer toutes les conséquences", a indiqué M. Diallo.

Le gouvernement avait annoncé ces derniers jours des opérations d'expulsions et de sécurisation des emprises autour de la décharge, à cause des risques d'éboulement.

La Guinée est dirigée par le général Mamadi Doumbouya, arrivé au pouvoir par un coup d'État en 2021 avant de se faire élire président en décembre 2025.

AFP/VNA/CVN