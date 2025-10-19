Grand Prix de France : Cizeron et Fournier Beaudry 3 3e provisoires après une chute

Guillaume Cizeron et Laurence Fournier Beaudry, pénalisés par une erreur inhabituelle en fin de programme, pointent en troisième position du Grand Prix de France de patinage artistique après la danse rythmique, le 18 octobre à Angers.

Avec 78,00 points, ils sont devancés avant la danse libre par les Lituaniens Allison Reed et Saulius Ambrulevicius (80,98 pts) et surtout les Britanniques Lilah Fear et Lewis Gibson, premiers avec 84,38 points.

Sur une séquence de pas chorégraphiques apparemment anodine, Cizeron a posé un genou sur la glace, une erreur équivalente à une chute, qui leur a coûté de précieux points, entre six et huit selon leur entraîneur Romain Haguenauer.

"Il faudrait que je regarde la vidéo, je ne sais pas ce que j'ai fait, ça allait tellement vite. J'ai peut-être donné trop d'intensité", a réagi Guillaume Cizeron. "C'est une erreur à ne pas réitérer."

"Ça coûte beaucoup de points, même si ce n'est pas un énorme erreur. Mais c'est une bonne leçon pour (la danse libre le 19 octobre) et les prochaines compétitions."

Le nouveau duo, formé seulement en début d'année, patinait ensemble à Angers pour la première fois sur la scène internationale. Champion olympique en 2022 aux côtés de Gabriella Papadakis, Cizeron a fait son retour cette saison avec Laurence Fournier Beaudry comme nouvelle partenaire, avec les JO de Milan, dans moins de quatre mois, dans le viseur.

De Depeche Mode à Madonna

Leur reprise a toutefois été plus mouvementée que prévue et marquée notamment par un changement de musique de dernière minute.

Le couple avait intialement choisi la musique de Depeche mode pour illustrer le thème imposé des années 90. Mais un extrait retenu pour accompagner leur programme n'entrait pas strictement dans les règles de la Fédération internationale, et le couple prenait donc le risque d'être pénalisé.

Depeche Mode a ainsi cédé la place à Madonna et son emblématique tube "Vogue" et le duo a dû construire un nouveau programme en quelques semaines. Lui dans une combinaison noire sans manche, elle dans un corset rose évoquant le célèbre bustier conique de Madonna façon Jean-Paul Gaultier, ils ont produit leur routine avec fluidité et grâce, jusqu'à cette erreur de fin de programme.

"Mais on est très satisfaits de comment on a patiné et de comment on s'est sentis. C'était la première fois qu'on faisait ce programme, la sensation est bonne", a assuré Laurence Fournier Beaudry.

Siao Him Fa en progrès

Leur coach a livré la même analyse : "Jusqu'à (la chute) j'étais vraiment satisfait de ce qu'ils ont fait. C'est juste que là le score est vraiment bien entamé, c'est comme ça. Il y a le libre (le 19 octobre), on verra la suite", a déclaré Romain Haguenauer, qui a tout de même décelé un peu de stress chez ses patineurs lors de l'échauffement.

"C'est le signe que ce n'est pas si simple de revenir, et même avec le palmarès de Guillaume et l'expérience de Laurence, il faut rester focus jusqu'au bout", a-t-il estimé.

Chez les hommes, le Français Adam Siao Him Fa, triple tenant du titre au Grand Prix de France, pointe en 5e position (84,87 pts) après le programme court à cause notamment d'une chute sur son premier saut, un quadruple lutz.

Malgré ce raté en entrée de programme, le Français a trouvé du positif dans sa prestation, en nette amélioration par rapport à son début de saison.

"J'ai fait des erreurs ce soir. Ce n'est pas grave, ça fait partie du sport. Je ne suis pas déçu, je me suis accroché. Il n'y a plus qu'à travailler pour (le libre le 19 octobre)", a-t-il déclaré.

En tête, l'Américain Ilia Malinin dispose d'une avance conséquente avant le libre. Le double champion du monde en titre a été récompensé de 105,22 points, devançant de près de 10 points son dauphin, le Géorgien Nika Egadze (95,67 pts).

