Le plus haut dirigeant vietnamien participera au débat de haut niveau de l'UNGA 81 et effectuera une visite d'État au Canada

Du 20 au 25 septembre, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, participera au débat général de haut niveau de la 81 e session de l’Assemblée générale des Nations unies, mènera des activités bilatérales aux États-Unis et effectuera une visite d’État au Canada.

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Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République socialiste du Vietnam, Tô Lâm, accompagné d'une délégation de haut rang, participera au débat général de haut niveau de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations unies (UNGA 81), prendra part à des activités bilatérales aux États-Unis et effectuera une visite d'État au Canada à l'invitation de la gouverneure générale du Canada, Louise Arbour.

Ce déplacement aura lieu du 20 au 25 septembre, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

VNA/CVN