Le dirigeant Tô Lâm prononcera un discours important à la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, prononcera un discours important lors du débat général de haut niveau de la 81 e session de l’Assemblée générale des Nations unies et aura des rencontres avec des dirigeants de pays et d’organisations internationales lors de son déplacement aux États-Unis et au Canada, du 20 au 25 septembre.

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Photo : VNA/CVN

Du 20 au 25 septembre, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, participera au débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations unies, mènera des activités bilatérales aux États-Unis et effectuera une visite d’État au Canada, a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, lors du point de presse périodique du ministère, le 17 septembre.

Depuis l’adhésion du Vietnam à l’ONU en 1977, les relations entre le Vietnam et l'ONU n’ont cessé de se consolider et de se développer dans de nombreux domaines, allant de la promotion du développement durable au maintien de la paix et de la sécurité internationales, en passant par la réponse aux défis mondiaux.

Le Vietnam a activement proposé des initiatives et apporté des contributions concrètes aux efforts communs, tout en assumant de nombreuses responsabilités au sein d’organes et de forums importants de l’ONU, ce qui lui a valu une appréciation positive de la communauté internationale. Le Vietnam poursuit également sa candidature à des postes de membre ainsi qu’à des fonctions importantes au sein des mécanismes de l’ONU.

Les relations de partenariat stratégique global entre le Vietnam et les États-Unis maintiennent une dynamique de développement positive. Les relations politico-diplomatiques continuent de se renforcer grâce aux échanges et aux contacts à différents niveaux. Les relations économiques, commerciales et d’investissement poursuivent leur croissance. La coopération en matière de sécurité et de défense a enregistré de nombreux résultats positifs, notamment dans le règlement des conséquences de la guerre.

La coopération scientifique et technologique continue de s’étendre à des domaines de haute technologie tels que les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle et l’énergie nucléaire, ainsi qu’à la formation de ressources humaines hautement qualifiées. Les États-Unis accordent de l’importance au rôle du Vietnam et à la coordination avec ce dernier dans le règlement des questions régionales et mondiales.

Les relations de partenariat global Vietnam - Canada continuent de se développer de manière stable et substantielle, avec encore de larges perspectives. Le Canada accorde la priorité au développement de l’énergie, des minerais stratégiques, de l’intelligence artificielle et de l’agriculture de haute technologie, tandis que le Vietnam accélère la modernisation de son industrie et le développement de l’économie numérique et de l’économie verte. Cette convergence des besoins et des orientations de développement constitue un atout pour porter la coopération bilatérale à un niveau supérieur.

Lors du débat général de haut niveau de l’Assemblée générale de l’ONU, le secrétaire général et président vietnamien Tô Lâm prononcera un discours important et aura des rencontres avec des dirigeants de pays, des partenaires et des organisations internationales, ainsi qu’avec des responsables de l’administration et du Congrès américains.

Lors de sa visite d’État au Canada, il aura une entrevue avec la gouverneure générale du Canada, Louise Arbour, des entretiens avec le Premier ministre Mark Carney, des rencontres avec des dirigeants du Parlement canadien ainsi que d’autres activités bilatérales importantes.

VNA/CVN