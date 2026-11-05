Google va désactiver par défaut ses outils d'IA pour les élèves

Google a annoncé cette semaine qu'il n'activerait plus par défaut son assistant d'intelligence artificielle Gemini pour les élèves, un revirement après des mois de critiques de parents, d'écoles et d'élus.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le géant de la recherche en ligne domine les outils numériques des écoles américaines : ses applications, dont Gmail, Docs et Classroom, y sont omniprésentes et ses ordinateurs à bas prix Chromebook sont les plus distribués aux élèves.

Selon les changements, annoncés mardi 3 novembre par Google sur son blog, Gemini, Gemini Notebook, Gemini in Classroom et le moteur de recherche seront désactivés par défaut pour les élèves, de la maternelle au lycée, à moins que les administrateurs scolaires ne les activent.

Ce revirement signifie aussi que les écoles refusant tout usage d'IA ne pourront pas proposer aux élèves le moteur de recherche de Google, car les fonctions d'IA y sont désormais "profondément intégrées", a expliqué au New York Times le vice-président de Google chargé de l'éducation, Chris Phillips.

Si une école interdit totalement l'IA, les élèves "n'auront pas accès à la recherche, et verront un message de leur école indiquant qu'elle n'est pas disponible", a-t-il ajouté.

Sur X, le maire de New York Zohran Mamdani a, entre autres élus américains, accusé Google d'"essayer d'utiliser son pouvoir de monopole pour imposer l'IA dans nos écoles publiques".

Google a indiqué à l'AFP que ces réglages seraient déployés dans le monde entier, en commençant par les États-Unis, à une date non encore fixée.

Devoirs bâclés

Plus de 150 millions d'élèves utilisent Classroom dans le monde, selon les sénateurs Richard Blumenthal et Josh Hawley qui, le mois dernier, avaient exigé une réponse du groupe sur l'activation par défaut de l'IA sur les appareils scolaires.

En août, Google avait ouvert son assistant Gemini dans Classroom aux élèves de tous âges, avec une aide guidée, des quiz et des cartes de révision tirés de leurs cours. La fonctionnalité était activée par défaut dans les écoles ayant déjà autorisé Gemini, et ce réglage sera à l'avenir inversé.

Les villes de New York et Los Angeles ont toutes deux annoncé en septembre leur intention de restreindre l'accès aux outils d'IA sur les appareils scolaires.

"Nous examinons l'annonce de Google et ses conséquences possibles pour les écoles, les enseignants et les élèves", a déclaré un porte-parole des écoles de Los Angeles.

Les écoles de la ville de New York cherchent aussi à en savoir plus, a fait savoir un porte-parole à l'AFP.

Il a précisé que le chatbot Gemini était déjà désactivé sur les ordinateurs Chromebook utilisés par les élèves new-yorkais, et que la ville avait demandé à Google de désactiver les résumés générés par IA qui s'affichent dans les résultats de son moteur de recherche.

Dans un message sur X, Google a assuré que ces changements donnaient aux écoles "plus de choix, pas moins", en réponse aux inquiétudes croissantes des parents et de la communauté éducative sur l'usage de l'IA pour bâcler les devoirs.

AFP/VNA/CVN