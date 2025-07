Le chancelier allemand rencontre le chef de la diplomatie chinoise à Berlin

Le chancelier allemand Friedrich Merz a rencontré le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi à Berlin vendredi 4 juillet et s'est engagé à travailler avec la Chine pour soutenir l'ouverture et le bénéfice mutuel, promouvoir le commerce équitable et faire face conjointement aux crises et défis mondiaux.

M. Merz a déclaré que de tels efforts servent les intérêts des deux pays, citant l'évolution positive des relations entre l'Allemagne et la Chine et les progrès soutenus de la coopération dans divers domaines, notamment la politique, l'économie et le commerce.

M. Merz a également réaffirmé l'adhésion du nouveau gouvernement allemand à la politique d'une seule Chine.

M. Wang, également membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois, a dit que le président chinois Xi Jinping et le chancelier allemand Merz avaient récemment eu une importante conversation téléphonique, qui a tracé des orientations stratégiques et donné une assurance politique au développement des relations bilatérales.

Tissés grâce à des relations solides et fructueuses entre deux grands pays, les liens entre la Chine et l'Allemagne ne sont ni ciblés, ni dépendants, ni soumis à une tierce partie, a dit M. Wang, ajoutant que ces relations bénéficient d'une forte dynamique interne et témoignent d'un degré élevé de stabilité.

La Chine apprécie l'approche constructive et pragmatique du nouveau gouvernement allemand pour faire progresser les relations bilatérales, a noté M. Wang, ajoutant que la Chine est prête à maintenir des échanges étroits à haut niveau et à utiliser pleinement les divers mécanismes de dialogue pour promouvoir le développement durable, solide et stable des relations sino-allemandes.

Cela ne servira pas seulement les intérêts des deux pays, mais contribuera également au bien-être de l'Europe et de la communauté internationale dans son ensemble.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

M. Wang a également déclaré que la Chine se réjouit de voir l'Allemagne se développer et prospérer et jouer un rôle plus important en Europe et dans le monde.

Il s'est dit convaincu que le nouveau gouvernement allemand aura une vision positive du développement de la Chine, qu'il adoptera une politique rationnelle et pragmatique à l'égard de la Chine, qu'il respectera sincèrement les intérêts fondamentaux de la Chine, qu'il soutiendra la Chine dans la réalisation de la réunification nationale, tout comme la Chine a soutenu inconditionnellement la réunification de l'Allemagne à l'époque, et qu'il continuera à s'en tenir strictement au principe d'une seule Chine.

La Chine s'est engagée à construire un nouveau système pour une économie ouverte de plus haut niveau, et sa porte sur le monde ne fera que s'ouvrir davantage, a dit M. Wang, ajoutant que la Chine est prête à partager ses opportunités de marché avec l'Allemagne et à tracer conjointement de nouvelles perspectives de développement.

Au cours des entretiens, les deux parties ont également échangé leurs points de vue sur la crise ukrainienne et sont convenues de maintenir une communication stratégique afin de promouvoir une résolution pacifique.

Xinhua/VNA/CVN