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International / Économie
France : l'inflation a atteint 3,1% sur un an en septembre, selon l'Insee

L'inflation a atteint 3,1% sur un an en septembre en France, selon les résultats définitifs publiés jeudi 15 octobre par l'Insee, un chiffre révisé en hausse de 0,1 point par rapport à l'estimation provisoire publiée fin septembre, et un plus haut depuis janvier 2024.

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L'inflation a atteint 3,1% sur un an en septembre en France.
Photo : AFP/VNA/CVN

Sur un mois, le recul de 0,3% des prix est confirmé en septembre, après une hausse de 0,7% en août, sous l'effet notamment du reflux saisonnier des prix des services liés au tourisme et aux transports.

AFP/VNA/CVN

#France #inflation #Insee

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