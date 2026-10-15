France : l'inflation a atteint 3,1% sur un an en septembre, selon l'Insee

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|L'inflation a atteint 3,1% sur un an en septembre en France.
|Photo : AFP/VNA/CVN
Sur un mois, le recul de 0,3% des prix est confirmé en septembre, après une hausse de 0,7% en août, sous l'effet notamment du reflux saisonnier des prix des services liés au tourisme et aux transports.
AFP/VNA/CVN