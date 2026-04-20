Des milliers de participants à la Journée des personnes handicapées du Vietnam

Le 18 avril, la rue piétonne Nguyên Huê a accueilli des milliers de personnes venues participer à la Journée des personnes handicapées du Vietnam (18 avril). L’événement, co-organisé par le ministère de la Santé, le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville et l’ambassade des États-Unis, s’est déroulé sous le thème : "Dépasser les limites - Atteindre ses rêves - Rayonner avec confiance".

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Cette célébration d’envergure a rassemblé des personnes handicapées, des représentants d’organisations ainsi qu’un large public. Elle visait à honorer la résilience, la volonté et les contributions importantes des personnes handicapées à la société, tout en réaffirmant l’engagement du Vietnam en faveur de leurs droits, de leur inclusion et de leur développement global.

Le message central soulignait que les personnes handicapées ne se contentent pas de surmonter les difficultés, mais participent activement au développement durable du pays.

Dans son discours d’ouverture, la vice-ministre de la Santé, Nguyên Thi Liên Huong, a insisté sur le fait que la protection et la promotion des droits des personnes handicapées constituent une politique constante du Parti et de l’État. Elle a mis en avant les progrès significatifs réalisés ces dernières années, notamment dans l’amélioration du cadre juridique et des politiques sociales.

Le système d’assistance sociale a été élargi et s’est avéré efficace, tandis que le secteur de la santé et de la réadaptation fonctionnelle a connu des avancées notables. Aujourd’hui, près de 95% des postes de santé locaux disposent de personnel spécialisé en réadaptation. Par ailleurs, les politiques d’éducation inclusive, de formation professionnelle et d’accès à l’emploi continuent d’être renforcées, contribuant à transformer les perceptions sociales du handicap selon une approche fondée sur les droits et la participation active.

Éliminer les préjugés et réduire les inégalités

Selon la vice-ministre, le thème de cette année traduit une orientation stratégique majeure : passer d’une approche centrée sur les soins à une approche d’inclusion sociale. L’objectif est d’éliminer les préjugés, de réduire les inégalités et d’offrir davantage d’opportunités afin de permettre aux personnes handicapées de devenir des acteurs à part entière du développement.

Elle a également souligné la nécessité de poursuivre les efforts pour perfectionner le système juridique, promouvoir les technologies d’assistance et la transformation numérique, développer des infrastructures accessibles et élargir les opportunités éducatives et professionnelles. Ces mesures visent à lever les obstacles existants et à créer un environnement favorable à l’épanouissement des personnes handicapées.

Intervenant lors de la cérémonie, Nguyên Manh Cuong, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a affirmé que l’accompagnement des personnes handicapées constitue une mission profondément humaniste pour la ville. Il a notamment mis en lumière le développement du sport pour les personnes handicapées, devenu un point fort contribuant à améliorer la santé, le bien-être et la capacité d’intégration sociale.

De quelques centaines de participants à ses débuts, ce mouvement rassemble aujourd’hui des milliers de pratiquants dans diverses disciplines. La participation aux compétitions internationales, notamment les ASEAN Para Games, témoigne du dynamisme et du rôle pionnier de la ville dans ce domaine. Selon lui, ces résultats reflètent la détermination et l’optimisme des personnes handicapées, qui continuent de dépasser leurs limites.

La consule générale des États-Unis à Hô Chi Minh-Ville, Melissa A. Brown, a pour sa part souligné que cette journée constitue un appel à l’action. Elle a rappelé que le handicap fait partie de l’expérience humaine et qu’une société est plus forte lorsqu’elle garantit à chacun la possibilité de participer.

Elle a salué les progrès réalisés par le Vietnam dans l’élargissement des services destinés aux personnes handicapées, tout en reconnaissant les efforts du gouvernement et des organisations pour traduire les politiques en actions concrètes. Elle a également insisté sur le rôle du sport et des activités communautaires dans la réadaptation et l’inclusion sociale.

Moment fort de la cérémonie, le témoignage de l’haltérophile Lê Văn Công a marqué les esprits. Il a partagé son parcours, affirmant que le handicap ne peut limiter ni l’esprit ni la volonté. Selon lui, la véritable limite réside dans la détermination de chacun.

"La limite ne se trouve pas dans le corps, mais dans la volonté", a-t-il affirmé, appelant chacun à garder confiance, à affronter les défis et à transmettre l’espoir autour de soi.

À cette occasion, Huỳnh Vinh Ái a lancé un mouvement visant à promouvoir la pratique sportive chez les personnes handicapées. Des cadeaux ont également été remis à des enfants handicapés et à des victimes de l’agent orange en situation difficile.

Au-delà de son caractère symbolique, l’événement a réaffirmé la nécessité d’une mobilisation collective pour améliorer la sensibilisation, éliminer les barrières et favoriser l’inclusion. Dans un contexte de développement rapide, cette célébration à Hô Chi Minh-Ville rappelle que l’inclusion des personnes handicapées constitue un levier essentiel pour un développement durable, équitable et humain.

Texte et photos : Quang Châu / CVN