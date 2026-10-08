FMI : les prix élevés de l'énergie pourraient persister après la fin du conflit dans le Golfe

La directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, a déclaré mercredi 7 octobre que même si le conflit dans le Golfe devait bientôt prendre fin, les prix élevés de l'énergie persisteraient probablement un certain temps.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"Les marchés à terme du Brent, par exemple, prédisent aujourd'hui des prix élevés du pétrole tout au long de l'année 2027", a indiqué Mme Georgieva dans son discours de lever de rideau pour les Réunions annuelles 2026 du FMI et du Groupe de la Banque mondiale, qui se tiendront du 12 au 18 octobre à Bangkok.

"Jusqu'à présent, le choc des prix de l'énergie a été de grande ampleur mais contenu grâce à l'efficacité énergétique, à la diversification des sources de combustible, aux libérations des réserves, à la flexibilité des chaînes d'approvisionnement, et à la réponse habituelle à l'offre et à la demande organiques", a-t-elle expliqué.

Toutefois, malgré une reprise hésitante des flux sortant du Golfe, les prix du pétrole s'établissent toujours autour de 100 dollars le baril, ce qui reflète les risques, les coûts élevés du transport et d'autres facteurs.

"À cela s'ajoute une marge de craquage d'environ 100 dollars supplémentaires par baril en raison d'une insuffisance mondiale des capacités de raffinage, et nous obtenons des prix au détail pour le gazole et d'autres produits raffinés atteignant des sommets", a poursuivi Mme Georgieva.

Les livraisons de gaz naturel depuis le Golfe demeurent aussi gravement perturbées. En effet, les options de transport de gaz naturel liquéfié (GNL) seront plus limitées aussi longtemps que la navigation par le détroit d'Ormuz restera menacée, a souligné la cheffe du FMI.

Ces perturbations ont des conséquences inégales à travers le monde, alors que l'Asie et l'Europe sont particulièrement frappées, a-t-elle noté.

"Les pressions exercées sur les prix pourraient s'accentuer pendant que les pays reconstituent leurs réserves et que la demande augmente à l'approche de la saison froide dans l'hémisphère Nord", a ajouté Mme Georgieva.

Xinhua/VNA/CVN