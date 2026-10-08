ONU : le Vietnam participe activement à la 63e session du Conseil des droits de l’homme

La 63 e session ordinaire du Conseil des droits de l’homme des Nations unies s’est achevée à Genève, clôturant les trois sessions ordinaires du Conseil en 2026 et marquant la participation active, proactive et responsable du Vietnam en tant que membre du Conseil pour le mandat 2026-2028.

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Photo : VNA/CVN

Après un mois de travaux, la 63e session du Conseil des droits de l’homme a obtenu plusieurs résultats notables, notamment l’examen et l’adoption de 38 résolutions et décisions ; l’organisation de six débats thématiques et de 37 dialogues interactifs avec les titulaires de mandats au titre des Procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme et les mécanismes des droits de l’homme de l’ONU ; l’examen de rapports et de mises à jour sur des questions thématiques ainsi que sur la situation des droits de l’homme dans 20 pays et territoires ; l’achèvement de la procédure d’adoption des résultats du quatrième cycle de l’Examen périodique universel de 15 pays ; et la nomination de sept personnes aux Procédures spéciales et aux groupes de travail du Conseil des droits de l’homme.

Tout au long de la session, la délégation vietnamienne a participé de manière proactive aux activités du Conseil des droits de l’homme, contribuant activement aux consultations et aux négociations sur près de 40 projets de résolution ainsi qu’aux débats. Elle a également co-parrainé huit résolutions et sept déclarations conjointes sur diverses questions intéressant et prioritaires pour le Vietnam, tout en prenant l’initiative ou en participant à plusieurs initiatives et activités parallèles qui ont suscité l’intérêt et le soutien de nombreux représentants de pays, d’organisations internationales et de partenaires.

Parmi les faits marquants, le Vietnam a pris l’initiative d’élaborer et de présenter une Intervention conjointe sur la vaccination et l’accès aux vaccins, co-parrainée par 42 pays. Cette intervention souligne le rôle essentiel de la vaccination dans les soins de santé primaires, la couverture sanitaire universelle et la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD). Elle appelle à réduire les écarts en matière de vaccination et à garantir un accès rapide, abordable et équitable aux vaccins, tout en renforçant la coopération internationale, les financements durables ainsi que le partage des technologies et des connaissances afin de promouvoir le droit de jouir du meilleur état de santé susceptible d’être atteint.

Autre fait marquant de la participation vietnamienne à cette session : l’organisation, à l’initiative du Vietnam, d’une table ronde intitulée "Promouvoir le droit à la santé des personnes âgées : vers un cadre global garantissant la pleine jouissance des droits de l’homme par les personnes âgées", avec le co-parrainage des Philippines et de la Slovénie.

Par ailleurs, le Vietnam a participé à la coprésidence de deux événements parallèles à la session : l’un consacré au renforcement de la coopération dans la lutte contre la traite des êtres humains dans le contexte des escroqueries en ligne, organisé par la Thaïlande, et l’autre consacré à l’évaluation des efforts et des réalisations de la Commission intergouvernementale des droits de l’homme de l’ASEAN (AICHR), organisé par les Philippines.

La délégation vietnamienne a également participé activement et pris la parole lors de nombreuses séances et discussions consacrées notamment aux droits économiques, sociaux et culturels, au droit au développement, aux droits des personnes âgées, au droit à l’eau potable et à l’assainissement, à l’éducation et à la formation aux droits de l’homme, aux droits des peuples autochtones, au financement climatique, ainsi qu’à de nombreuses autres questions d’intérêt international.

VNA/CVN