Le Parti communiste autrichien admire le parcours du Vietnam dans l’édification et la défense de la Patrie

La dirigeante du Parti communiste autrichien (KPÖ) et maire de Graz, Elke Kahr, a exprimé son admiration pour les grandes réalisations du Vietnam dans l’édification et la défense de la Patrie sous la direction du Parti communiste du Vietnam (PCV), lors d’une rencontre avec l’ambassadeur du Vietnam en Autriche, Vu Lê Thai Hoàng, le 7 octobre à Vienne.

>> Vietnam - Autriche : coopération dans le domaine de l'agriculture intelligente

>> Vietnam - Autriche : coopération en matière de défense pour la paix

>> Vietnam - Autriche : promotion de la coopération décentralisée en matière de technologies stratégiques



Photo : BTG/CVN

Ancienne vice-présidente du Comité central du KPÖ, Elke Kahr est maire de Graz depuis 2021, après avoir été réélue pour un deuxième mandat consécutif. Elle est connue en Autriche et en Europe pour ses politiques en faveur de la justice sociale et visant à ce que personne ne soit laissé de côté, notamment en faveur des personnes démunies, des travailleurs à faibles revenus et des petites et microentreprises, ainsi que dans les domaines du logement social, de l’éducation, de la santé, des transports publics et de l’énergie.

Lors de la rencontre, l’ambassadeur Vu Lê Thai Hoàng a félicité Elke Kahr pour sa réélection à la tête de Graz avec un haut niveau de confiance, témoignant de son prestige personnel ainsi que du rôle du KPÖ dans la ville. Il a informé son interlocutrice des réalisations du Vietnam en matière de développement socio-économique et de politique étrangère dans le cadre du Renouveau et de la nouvelle ère de développement du pays sous la direction du PCV.

L’ambassadeur a remercié le KPÖ et les générations d’amis autrichiens pour leur soutien au Vietnam durant la lutte pour la libération nationale ainsi que dans l’œuvre actuelle d’édification nationale, contribuant à créer de solides fondements à l’amitié et à la coopération multiforme entre les deux pays et les deux peuples.

À l’approche du 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam - Autriche en 2027, l’ambassadeur a proposé de renforcer les échanges théoriques ainsi que le partage d’expériences en matière de direction et de gouvernance entre les deux partis. Il a également proposé de collecter et de partager des documents, archives et objets afin de les présenter au Musée du Parti communiste du Vietnam à l’occasion du centenaire de la fondation du Parti, en 2030.

Il a par ailleurs proposé de promouvoir la coopération entre Graz et les localités vietnamiennes dans les domaines des sciences et technologies, de la gestion urbaine intelligente, du logement social, de l’éducation et de la formation professionnelle, du travail, notamment dans le secteur des soins infirmiers, ainsi que du tourisme et de la préservation du patrimoine, et d’encourager l’établissement de relations d’amitié entre Graz et des localités vietnamiennes.

Elke Kahr a félicité le PCV pour le succès de son XIVe Congrès national, auquel le KPÖ avait adressé un message de félicitations, et a exprimé son admiration pour les grandes réalisations du Vietnam et du peuple vietnamien dans l’édification et la défense de la Patrie sous la direction du PCV.

Elle a partagé et salué les orientations et politiques du Vietnam plaçant le peuple au centre et visant à ce que personne ne soit laissé de côté, ainsi que sa politique étrangère pacifique, consistant à dépasser le passé et à se tourner vers l’avenir.

Réaffirmant sa fidélité au marxisme et à l’idéal communiste, Elke Kahr a souligné sa détermination à œuvrer pour la paix, la coopération internationale et une société plus juste. Elle a notamment affirmé qu’aucun travail au service du peuple ne pouvait être considéré comme insignifiant. Selon elle, sa réélection à Graz témoigne du soutien des habitants à ces orientations, qui suscitent l’intérêt de partis communistes et de collectivités locales de plusieurs pays européens.

Elke Kahr s’est déclarée d’accord avec les priorités de coopération proposées par la partie vietnamienne, souhaitant renforcer les échanges entre les deux partis et inviter des délégations vietnamiennes à venir échanger sur les questions théoriques et les expériences pratiques. Elle s’est également déclarée prête à faciliter les contacts avec le réseau d’amis autrichiens et à partager des documents, archives et objets avec le Musée du Parti communiste du Vietnam, ainsi qu’à coordonner l’organisation d’activités à l’occasion du 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

VNA/CVN