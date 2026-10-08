UIP-153 : le Vietnam propose trois axes pour renforcer la coopération interparlementaire

Le 7 octobre, lors du débat général de la 153 e Assemblée de l’Union interparlementaire (UIP-153) à Arusha, en Tanzanie, le vice-président de l’Assemblée nationale (AN) vietnamienne Nguyên Hông Diên a souligné que l’inclusivité, la confiance et l’égalité des chances constituaient le socle d’une gouvernance efficace.

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Nguyên Hông Diên a proposé trois axes prioritaires de coopération interparlementaire visant à promouvoir la participation citoyenne, à réduire l’écart entre les engagements et leur mise en œuvre, et à mettre la science et la technologie au service de l’humain.

Photo : VNA/CVN

Le vice-président de l’AN, Nguyên Hông Diên, a affirmé que le fait de placer le peuple au centre et comme moteur de toutes les décisions et actions avait permis au Vietnam d’obtenir d’importants acquis socio-économiques après 40 ans de Renouveau, tout en poursuivant ses objectifs de développement national dans la nouvelle ère. Le Vietnam est déterminé à accélérer la réforme institutionnelle afin de créer de nouvelles conditions favorables au développement, en faisant de la science et de la technologie, de l’innovation, de la transformation numérique, de la transition verte et de l’économie circulaire des moteurs de développement.

Sur cette base, il a proposé trois axes prioritaires de coopération interparlementaire : renforcer la participation citoyenne à la gouvernance ; accroître le contrôle, la transparence et la responsabilité pour réduire l’écart entre engagements et résultats ; et mettre la science et la technologie au service de l’humain afin de réduire les écarts de développement.

Réaffirmant l’engagement actif et responsable du Vietnam au sein de l’UIP, il a appelé à faire des différences un sujet de dialogue, du dialogue un moyen de renforcer la confiance, et de la confiance un levier pour transformer les défis en opportunités de coopération et de développement commun.

En marge de l’Assemblée, Nguyên Hông Diên, a eu un entretien avec le président de l’Assemblée nationale tanzanienne, Mussa Azzan Zungu, et rencontré la présidente du Parlement azerbaïdjanais, Sahiba Gafarova, la sénatrice polonaise Gabriela Morawa-Stanecka et le député canadien Robert Oliphant.

Lors de son entretien avec Mussa Azzan Zungu, le vice-président de l’AN a transmis les salutations du président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man, et exprimé le souhait d’approfondir les relations bilatérales. Il a proposé d’intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux, d’envisager la signature d’un protocole d’accord sur la coopération interparlementaire et d’accélérer les négociations sur des accords clés, notamment en matière de non-double imposition et de protection des investissements. Il a également demandé à la Tanzanie de créer des conditions favorables à l’expansion des entreprises vietnamiennes, notamment de la coentreprise Halotel de Viettel, dans les secteurs des télécommunications et de l’économie numérique.

Mussa Azzan Zungu a salué le modèle de développement du Vietnam comme une référence pour la "Vision de développement de la Tanzanie 2050". Il a réaffirmé la volonté du Parlement tanzanien de perfectionner le cadre juridique afin de soutenir la coopération économique et d’encourager les investissements vietnamiens dans l’agriculture, le tourisme, les mines et les infrastructures.

Lors de sa rencontre avec Sahiba Gafarova, les deux parties se sont félicitées du rehaussement des relations au niveau de partenariat stratégique en mai 2025. Nguyên Hông Diên a salué la candidature de Sahiba Gafarova à la présidence de l’UIP pour le mandat 2026-2029 et l’a invitée à effectuer prochainement une visite au Vietnam.

S’entretenant avec Gabriela Morawa-Stanecka, vice-présidente de l’UIP, Nguyên Hông Diên a proposé de renforcer les échanges de délégations, de tirer pleinement parti de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne (EVFTA) et d’accélérer la ratification de l’accord sur la protection des investissements. Il a également invité la Pologne à soutenir auprès de l’UE les efforts visant à faire lever le "carton jaune" appliqué aux produits halieutiques vietnamiens.

Enfin, lors de sa rencontre avec Robert Oliphant, les deux parties ont salué les progrès du Partenariat stratégique Vietnam-Canada. Nguyên Hông Diên a préconisé un contrôle parlementaire accru de l’exécution des accords bilatéraux et un renforcement des échanges entre commissions et groupes parlementaires d’amitié, contribuant ainsi à consolider davantage la coopération économique, énergétique et technologique entre les deux pays.

VNA/CVN