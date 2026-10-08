Vietnam - Laos : la "connexion stratégique" par l’économie et les infrastructures

À l’invitation du Premier ministre lao Saleumxay Kommasith et du Premier ministre cambodgien Hun Manet, le Premier ministre Lê Minh Hung conduit une délégation de haut niveau vietnamienne en visite officielle au Laos et au Cambodge du 8 au 10 octobre 2026.

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Photo : VNA/CVN

Sa visite au Laos réaffirme la haute priorité accordée par le Parti, l’État et le gouvernement vietnamiens aux relations avec ce pays voisin et contribue à approfondir une relation considérée comme un bien précieux par les deux nations.

Le Vietnam et le Laos, voisins partageant une frontière, la chaîne de montagnes Truong Son et le bassin du Mékong, ont officiellement établi leurs relations diplomatiques le 5 septembre 1962. Signé le 18 juillet 1977, le Traité d’amitié et de coopération constitue depuis une importante base politique et juridique pour consolider leur solidarité et leur coopération.

En février 2019, les deux pays avaient porté leurs relations au niveau d’"amitié grande, de solidarité spéciale et de coopération intégrale". En décembre 2025, les dirigeants des deux pays ont décidé d’y ajouter la notion de "connexion stratégique", afin de refléter leur vision commune, leurs intérêts stratégiques étroitement liés et leur volonté d’avancer ensemble vers un développement durable, autonome et prospère.

Les échanges de haut niveau demeurent réguliers. En 2025, les secrétaires généraux des deux Partis, Tô Lâm et Thongloun Sisoulith, se sont rencontrés à six reprises. Durant les neuf premiers mois de 2026, plus d’une centaine de délégations ont été échangées, dont 13 de haut niveau. Les deux parties renforcent également leur coordination au sein de l’ASEAN et des mécanismes de coopération de la sous-région du Mékong.

La coopération économique constitue l’un des axes majeurs de cette nouvelle étape. Le commerce bilatéral a atteint 3 milliards de dollars en 2025 et 1,6 milliard de dollars au cours des huit premiers mois de 2026. Les deux pays se sont fixé l’objectif de porter ce chiffre à 5 milliards de dollars, avec l’ambition d’atteindre 10 milliards de dollars dans les prochaines années.

En août 2026, le Vietnam comptait 301 projets d’investissement au Laos, représentant plus de 7 milliards de dollars de capitaux enregistrés, se classant au deuxième rang des investisseurs étrangers dans le pays. Durant les huit premiers mois de 2026, 21 nouveaux projets vietnamiens y ont été enregistrés, pour près de 700 millions de dollars, soit quatre fois plus qu’en 2025.

Les infrastructures de transport, l’énergie, les télécommunications, la logistique et l’interconnexion des économies sont au cœur des priorités. Le Vietnam dispose notamment d’atouts en matière de marché, de production, de transformation et de ports maritimes, tandis que le Laos possède des potentialités dans l’énergie, les ressources naturelles, l’agriculture et sa position géographique régionale. Le développement de corridors reliant le Laos aux centres économiques et aux ports vietnamiens pourrait réduire les délais et les coûts logistiques et renforcer la compétitivité des marchandises.

La coopération dans la défense et la sécurité demeure un pilier important. Dans l’éducation et la formation, la culture et les échanges populaires, les deux pays enregistrent également des résultats positifs. En 2025, le Vietnam a accordé au Laos 1.160 bourses dans le cadre de l’accord bilatéral, auxquelles se sont ajoutées 25 bourses supplémentaires, tandis que le Laos en a accordé 60 au Vietnam.

Selon le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyên Manh Cuong, la visite du Premier ministre Lê Minh Hung doit donner un nouvel élan à la coopération économique et commerciale, à l’investissement, aux infrastructures, à la formation et aux ressources humaines, ainsi qu’aux sciences, aux technologies et à de nouveaux domaines répondant aux besoins de développement des deux pays.

Elle constitue également une étape de préparation aux échéances de 2027, année qui marquera le 65e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et le 50e anniversaire de la signature du Traité d’amitié et de coopération.

L’ambassadrice du Laos au Vietnam Khamphao Ernthavanh souligne pour sa part quatre priorités pour concrétiser la "connexion stratégique" : l’interconnexion économique et des infrastructures, le développement des ressources humaines, les sciences, technologies et la transformation numérique, ainsi que le renforcement des liens entre les localités et les peuples des deux pays.

L’objectif est de rendre cette coopération toujours plus concrète et efficace, notamment en favorisant une meilleure connaissance mutuelle entre les jeunes générations et en assurant la continuité de la tradition de solidarité entre les deux peuples.

VNA/CVN