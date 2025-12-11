Google promet une recherche avec IA plus profitable pour les médias

Google a annoncé mercredi 10 décembre tester des résumés d'articles de presse générés avec l'intelligence artificielle dans le cadre d'un partenariat rémunéré avec des médias, parmi d'autres innovations censées répondre aux reproches de pillage des contenus journalistiques pour nourrir les résultats de son moteur de recherche.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le numéro 1 mondial de la recherche en ligne a noué un "nouveau programme de partenariat commercial" avec plusieurs médias dans le monde, dont le magazine allemand Der Spiegel, le quotidien espagnol El País et le britannique The Guardian, ou encore le Times of India et le Washington Post.

Ce programme est censé "explorer comment l'IA peut aider à générer davantage d'audiences engagées", autrement dit plus d'abonnés, de temps de lecture de qualité ou d'interactions.

Pour cela, le test prévoit dans Google Actualités de générer avec l'IA des résumés des articles des médias partenaires, "pour donner plus de contexte au public avant de cliquer" sur le lien qui sera fourni. Ses résumés incitatifs seront aussi disponibles en format audio.

Google annonce aussi l'extension de ses partenariats avec des agences de presse au-delà d'Associated Press, avec notamment ses homologues indonésienne Antara et sud-coréenne Yonhap pour "inclure des informations en temps réel" dans les résultats de Gemini, son modèle d'IA phare.

En parallèle, le géant de Mountain View annonce étendre au monde entier l'option "sources préférées" qui permet aux utilisateurs de choisir quelles sources d'informations s'afficheront en priorité dans les résultats d'actualité, parmi 90.000 producteurs de contenus allant du média local aux éditeurs d'informations internationaux.

L'option sera disponible pour les utilisateurs anglophones "dans les prochains jours", puis progressivement dans les autres langues dans le courant de l'année 2026.

Les utilisateurs ayant souscrit des abonnements à des médias verront les liens vers leurs articles mieux mis en valeur, d'abord dans l'application Gemini, puis dans les réponses générées par IA pour le moteur de recherche de Google.

Cette option de voir les résultats de recherche Google s'afficher non plus comme une liste de liens mais comme des textes rédigés par l'IA n'est pas disponible en France, en raison notamment des tensions autour de la juste rémunération des médias (droits voisins) avec les sites internet utilisés pour fournir les réponses.

Enfin, le mode IA de Google affichera désormais plus de liens dans les réponses, présentés de manière plus visible, promet encore le géant américain.

AFP/VNA/CVN