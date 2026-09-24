ASIAD 2026 : l’e-sport vietnamien décroche une médaille historique

Le 24 septembre, cinquième journée officielle de compétition aux Jeux asiatiques 2026 (ASIAD 2026), a été marqué par plusieurs performances de la délégation vietnamienne, avec notamment une médaille de bronze historique en esport et quatre autres en aviron.

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Photo : BCP/CVN

En esport, l’équipe vietnamienne de Naraka: Bladepoint a décroché le bronze après sa défaite 2-3 face à la Thaïlande en demi-finale. Il s’agit de la première médaille remportée par l’esport vietnamien dans l’histoire des ASIAD. Les joueurs Lai Nguyên Anh Khoa, Diêp Chi Hiêu, Trân Công Tinh, Hông Phat et Van Phuc An Khang ont contribué à cette performance.

En aviron, les rameurs vietnamiens ont remporté quatre médailles de bronze lors de la dernière journée de compétition. La première a été décrochée par Pham Thi Ngoc Anh, Lê Thi Hiên, Hà Thi Vui et Du Thi Bông dans l’épreuve du quatre de pointe féminin sans barreur, en 6 min 43 s 86.

Trân Thi Tu Uyên et Pham Thi Bich Ngoc ont ensuite décroché le bronze en deux de couple féminin poids lourd, en 7 min 02 s 68. La troisième médaille a été remportée par Dinh Thi Hao et Pham Thi Huê en deux de pointe féminin, avec un temps de 7 min 13 s 10.

Le quatrième bronze est revenu à Trân Duong Nghia, Thai Bao Toan, Hoàng Van Dat et Nguyên Phu en quatre de pointe masculin, en 5 min 54 s 54.

En haltérophilie, K'Dương a terminé 6e dans la catégorie masculine des moins de 60 kg, avec 125 kg à l’arraché et 155 kg à l’épaulé-jeté, pour un total de 280 kg.

VNA/CVN