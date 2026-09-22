ASIAD 2026 : l'U23 du Vietnam atteint les quarts de finale

L'équipe nationale vietnamienne de football des moins de 23 ans (U23) s'est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi de football masculin des ASIAD 2026, malgré sa défaite 0-2 face à l'Ouzbékistan lors de son dernier match du groupe C, le 22 septembre.

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Urinboev Muhammadali a ouvert le score pour l'Ouzbékistan dès la 5e minute, avant que Nurlan ne double la mise à la 68e minute.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam a tenté de réduire l'écart, mais s'est heurté à une défense ouzbèke bien organisée.

Malgré cette défaite, le Vietnam a terminé deuxième du groupe C avec quatre points, à la faveur de la victoire des Philippines sur le Koweït (2-1) dans l'autre rencontre. L'Ouzbékistan a terminé en tête du groupe avec un bilan parfait de trois victoires, soit neuf points.

Le Vietnam avait entamé son parcours par un match nul (1-1) face au Koweït, avant de s'imposer 2-0 contre les Philippines, totalisant ainsi quatre points et décrochant son billet pour les quarts de finale.

VNA/CVN