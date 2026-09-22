ASIAD 2026 : l'U23 du Vietnam atteint les quarts de finale

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Urinboev Muhammadali a ouvert le score pour l'Ouzbékistan dès la 5e minute, avant que Nurlan ne double la mise à la 68e minute.
|Le Vietnam a une défaite de 0-2 lors de son dernier match du groupe C, le 22 septembre face à l'Ouzbékistan.
|Photo : VNA/CVN
Le Vietnam a tenté de réduire l'écart, mais s'est heurté à une défense ouzbèke bien organisée.
Malgré cette défaite, le Vietnam a terminé deuxième du groupe C avec quatre points, à la faveur de la victoire des Philippines sur le Koweït (2-1) dans l'autre rencontre. L'Ouzbékistan a terminé en tête du groupe avec un bilan parfait de trois victoires, soit neuf points.
Le Vietnam avait entamé son parcours par un match nul (1-1) face au Koweït, avant de s'imposer 2-0 contre les Philippines, totalisant ainsi quatre points et décrochant son billet pour les quarts de finale.
VNA/CVN