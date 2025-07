France

Fête du cinéma : coup de froid sur la 40e édition

La fête du cinéma 2025 a attiré 3 millions de spectateurs dans les salles entre le 29 juin et le 2 juillet. La canicule et l’absence de locomotives cinématographiques expliquent le recul de la fréquentation par rapport à 2024.

La Fête du cinéma a fêté ses 40 ans dans l’ensemble du pays entre le 29 juin et le 2 juillet. Créée en 1985, cette célébration de la culture cinématographique est depuis ancrée dans la culture française.

Pour cette édition 2025, elle a attiré plus de 3 millions de personnes dans les salles de cinéma. Des chiffres un tantinet décevant surtout si on se souvient que l’an passé l’événement avait attiré, le record historique de 4,65 millions de spectateurs.

Malgré cette statistique mi-figue mi-raisin la Fédération nationale des cinémas français se montre satisfaite. Dans un communiqué elle a écrit : "Les Français ont réaffirmé leur plaisir à retrouver leur premier loisir culturel dans la fraîcheur des salles obscures".

Comment expliquer ce léger recul de fréquentation entre 2025 et 2024 ? L’année dernière la fête du cinéma avait bénéficié de trois formidables locomotives, les comédies d’Artus : Un petit plus, Vice-Versa 2 et Le Comte de Monte-Cristo d’après Alexandre Dumas, réadapté par le duo Alexandre de la Patellière et Matthieu Delaporte et porté par un très convaincant Pierre Niney.

Et une autre raison a pu aussi influer : la météo. Les trois jours de la fête ont correspondu à la canicule, qui a fait transpirer toute la France et bien sûr ses salles obscures. Cette victoire à la Pyrrhus est à mettre aussi en perspective avec les chiffres de fréquentation du mois de juin : près de 11 millions d’entrées, une baisse de 23% par rapport à la même période l’an dernier.

Le cinéma, premier loisir culturel des Français

Chaque année, la fête du cinéma offre aux Français l’opportunité de découvrir la culture cinématographique à petit prix, c’est-à-dire 5 € dans quelque 6. 000 salles participantes dans tout l’Hexagone. En 2025 plusieurs grosses productions ont calé leur sortie sur les dates de l’évènement : F1 avec Brad Pitt en pilote sur le retour, M3GAN 2.0 pour les fans de films d’horreur ou 13 jours, 13 nuits, blockbuster français dans lequel Roschdy Zem rejoue l’évacuation de l’ambassade de France à Kaboul, qui est exceptionnellement sorti vendredi 27 juin.

