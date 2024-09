Mostra de Venise : George Clooney et Brad Pitt viennent braquer le Lido

Brad Pitt et George Clooney, le duo de sexagénaires le plus cool d'Hollywood, arrivent dimanche 1 er septembre sur le Lido de Venise pour la présentation du nouveau film qui les réunit Wolfs .

Photo : AFP/VNA/CVN

L'arrivée de ces stars inoxydables promet de faire l'évènement: dans une 81e édition riche en stars glamour, ils succèdent notamment à Angelina Jolie, ex-épouse de Brad Pitt, Cate Blanchett ou encore Nicole Kidman.

Et chaufferont le tapis rouge pour Julianne Moore et Tilda Swinton, attendues lundi 2 septembre chez Almodovar, et surtout pour la mégastar Lady Gaga, à l'affiche du nouveau Joker, présenté en compétition mercredi prochain.

Plus que des collègues, Clooney et Pitt sont des complices, au sens de l'humour et de l'autodérision assuré, qui a déjà fait des merveilles chez les frères Coen dans Burn After Reading (2008). Ils partagent aussi bien sûr l'écran dans la trilogie de films de braquages Ocean's Eleven (2001-2007).

Dans ce Wolfs (le pluriel, incorrect, en anglais du mot loup, qui s'écrit normalement Wolves), une comédie d'action signée Jon Watts, trois Spiderman à son actif, ils jouent à nouveau des hors-la-loi : leurs deux personnages se retrouvent mandatés et contraints de faire équipe pour nettoyer une scène de crime. Ils "embarquent pour une nuit infernale où rien ne se passe comme prévu", promet la production.

Pas de chance pour les amateurs de cinéma sur grand écran, la sortie française en salle a été annulée au profit d'une diffusion sur le service Apple TV+ à partir du 27 septembre. A Venise, le film est présenté hors compétition.

Ses producteurs ont déjà annoncé qu'il aurait une suite.

Côté compétition, la journée de dimanche 1er septembre sera marquée par le retour de l'acteur Adrian Brody (Le pianiste) dans une production de plus de trois heures tournée en 70 mm, intitulée The Brutalist. Le film raconte l'histoire d'un architecte juif d'origine hongroise, immigré après la Shoah aux États-Unis, où il fera carrière.

La course pour succéder au Lion d'Or 2023, attribué à Pauvres créatures avec Emma Stone, reste très ouverte.

La performance d'actrice d'Angelina Jolie, métamorphosée en Maria Callas dans un biopic centré sur les derniers jours de la cantatrice (Maria) a été remarquée, tout comme l'engagement de Nicole Kidman dans Babygirl, film qui divise en voulant subvertir un genre éculé, le thriller érotique.

Avant de remettre son palmarès le 7 septembre, le jury présidé par Isabelle Huppert doit encore découvrir le premier film américain, en anglais, de Pedro Almodovar (The room next door), ou Queer, une adaptation de William Burroughs, figure de la beat generation avec un Daniel Craig (James Bond) a priori à contre-emploi.

Sans oublier la suite de Joker Folie à deux, dont le premier volet avait obtenu le Lion d'or il y a cinq ans.

AFP/VNA/CVN