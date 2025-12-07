Avec son conte enchanteur Arco, Ugo Bienvenu apporte sa sincérité aux Oscars

Financé par Natalie Portman, adulé par la critique et désormais pressenti pour la course aux Oscars, le dessin animé Arco semble avoir tous les atouts pour propulser son réalisateur, Ugo Bienvenu, sur un petit nuage.

Pourtant, le dessinateur français avoue se sentir "bizarre" et ne sait pas s'il désire vraiment la statuette du meilleur film d'animation.

"Les prix, c'est à la fois des bénédictions, mais c'est aussi une malédiction. Ils te mettent une pression pour la suite", confie-t-il à l'AFP lors d'un entretien à Los Angeles, en pleine promotion de son conte utopique. "Moi mon métier, c'est de fabriquer des choses et pour fabriquer, il faut être assez léger pour imaginer."

C'est cette sincérité absolue qui a permis à l'auteur de bande-dessinée d'accoucher de son premier long-métrage. Refusant les avances d'Hollywood pour adapter un de ses albums sur grand écran, il a préféré créer "quelque chose de nouveau".

Primé au festival du film d'animation d'Annecy, référence mondiale du genre, Arco est une histoire d'amitié poétique entre deux enfants, où s'esquissent des futurs radicalement opposés pour notre humanité qui martyrise sa planète.

Le héros éponyme est un garçon issu d'un futur lointain, où les humains vivent en harmonie avec la nature sur des plateformes perchées dans les nuages, afin de laisser la terre se régénérer.

Vêtu d'une cape arc-en-ciel chipée à sa famille, le garnement veut remonter le temps pour rendre visite aux dinosaures. Mais il perd le contrôle de son vol et atterrit en 2075.

